Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Hamamcıoğlu: Mustafa Cengiz'den bir açıklama, özür bekliyoruz - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Hamamcıoğlu: Mustafa Cengiz'den bir açıklama, özür bekliyoruz - Son Dakika Spor

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Hamamcıoğlu: Mustafa Cengiz'den bir açıklama, özür bekliyoruz

6 saat önce

Galatasaray Kulübü'nün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Hamamcıoğlu: Mustafa Cengiz'den bir açıklama, özür bekliyoruz, System.String[]

Galatasaray Kulübü'nün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Toplantıya başkan Mustafa Cengiz katılmazken, yönetim kurulunu, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf

Günay ve Kaan Kançal ile bazı yöneticiler temsil etti.

Toplantıda konuşma yapan Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, 'Galatasaray'ın seçimli genel kurulunun toplanması' istemine ilişkin açılan davanın reddine karar verildiğinin altını çizerek, "Mart ayında yapılan mali genel kurulda idari ibrasızlıkla sonuçlanan

süreç ve davalar devam etti. Dün alınan kararla bu süreç hukuksal olarak sonlandı. Yürürlükte olan kanunlar tüzüğümüzün üstündedir. Bu konuyu, daha fazla uzatıp ayrışmaya fırsat vermeyecek şekilde mali genel kurula kadar sonlandırmak doğrudur. Lütfen artık bu konuyu hiç kimse speküle etmesin. Mahkemeler karar vermiştir. Seçilmiş yönetim kurulu görevinin başındadır. Futbol takımımızın da

yeniden potaya girmesi göz önüne alındığında, hep beraber iyi temennilerde bulunmak faydalı olacaktır. Başarıya odaklanmaktan uzaklaşmayalım. Umarım bu kaotik durumdan bir an önce çıkarız" dedi.

Hamamcıoğlu, divan kurulu olarak göreve geldikten sonra birtakım çalışma grupları kurduklarını ifade ederek, "Bazı rahatsızlık duyulan konular var. Olur olmaz yerlerde yapılan basın toplantıları, hazırlıksız verilen demeçler... Özellikle divan kurulu toplantılarında benim ve divan kurulu üyelerinin yapmış olduğu konuşmalar maalesef resmi sitede yer almamaktadır. Divan üyeleri berat töreni ile ilgili bir bildirim yoktur. Bunların ayrıştırmaktan başka hiçbir faydası olmaz. Ötekileştirici bir lisan kullanılmaktadır. Üyelerimizden böyle bir

eleştiri geldi. 'Toplantıya başkanımız, ikinci başkanımız, yönetim kurulu üyeleri ve divan başkanı katıldı.' şeklinde bir terminoloji kullanıldı. Bilinmeden yapıldığına inandığımız bu yanlıştan vazgeçilmesini istiyorum" diye konuştu.

Eşref Hamamcıoğlu ayrıca, kullandığı üslup konusunda kulüp başkanı Mustafa Cengiz'e de eleştiride bulunarak, "En önemlisi de etik konusu. Maalesef en zayıf olduğumuz nokta. Etik kurallarına uygun olmayan konuşmalar tüm üyelerimizi üzmekte, rencide etmekte,

hatta öfkelendirmektedir. En son divan toplantımızda üyelerimize hitaben okunan, Ziya Paşa'nın 'Bilmez insan kadrini alemde insan olmayan' beyiti, bardağı taşıran son damla olmuştur. Bize yoğun şikayet ve eleştiriler gelmiştir. Bu konuda camiamız ve divan üyelerimiz, değerli başkanımız Mustafa Cengiz'den bir açıklama, özür beklemektedir. 14 Şubat yani 2 gün sonra Sevgililer Günü. Umarım camiamızda artık sevgi hakim olur. Herkes sarı-kırmızı renklere sevgiyle yaklaşır. Hepimizin ortak sevgilisi olan değerli sporcularımıza, futbol takımımıza, değerli hocamıza, futbolcularımıza ve teknik heyetimize sevgilerimizi gönderiyoruz. Başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Divan kurulundan görüntüler

Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamaları


Mustafa Cengiz, Tevfik Fikret, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:01 Kaynak: DHA
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