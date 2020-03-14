Galatasaray Doğa Sigorta - Pınar Karşıyaka: 74-79 - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Doğa Sigorta - Pınar Karşıyaka: 74-79 - Son Dakika Spor

Galatasaray Doğa Sigorta - Pınar Karşıyaka: 74-79

6 saat önce

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Erşan Kartal, Halil Baldemir, Duhan KöyiçiGALATASARAY DOĞA SİGORTA: Roberson 4, Göksenin Köksal 6, Yiğit Arslan 22, Poythress 11, Auguste 11, Hasan Emir Gökalp 1, Can Korkmaz 13, Ege Arar 4, Caner Erdeniz, Ayberk Olmaz 2PINAR KARŞIYAKA: Taylor 5, Triche 5, Kennedy...

Galatasaray Doğa Sigorta - Pınar Karşıyaka: 74-79, System.String[]

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Erşan Kartal, Halil Baldemir, Duhan Köyiçi

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Roberson 4, Göksenin Köksal 6, Yiğit Arslan 22, Poythress 11, Auguste 11, Hasan Emir Gökalp 1, Can Korkmaz 13, Ege Arar 4, Caner Erdeniz, Ayberk Olmaz 2

PINAR KARŞIYAKA: Taylor 5, Triche 5, Kennedy 16, Morgan 16, Nusret Yıldırım 9, Metecan Birsen 5, Yunus Emre Sonsırma 3, Semih Erden 8, Mbaye 12

1'İNCİ PERİYOT: 22-29

DEVRE: 36-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-58

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 39.57 Morgan (Pınar Karşıyaka)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmada, Pınar Karşıyaka deplasmanda Galatasaray Doğa Sigorta'yı 79-74 mağlup etti. Bu sonuçla konuk ekip 20'nci galibiyetine ulaşırken, ev sahibi ise 7'nci yenilgisini aldı.


- İstanbul
Pınar Karşıyaka, Erşan Kartal, Galatasaray, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:37 Kaynak: DHA
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