Galatasaray ekim ayı divan kurulu toplantısı sona erdi - Son Dakika

Galatasaray ekim ayı divan kurulu toplantısı sona erdi

24.10.2020 17:53
Galatasaray ekim ayı divan kurulu toplantısı sona erdi, System.String[]

Galatasaray'ın ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı korona virüs pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirildi.

Galatasaray'ın ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı korona virüs pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirildi.

Galatasaray'ın ekim ayı divan kurulu toplantısı online olarak yapıldı. Toplantı yaklaşık olarak 4 saat sürdü. Toplantıda divan üyeleri, yapılması beklenen genel kurul, kulübe yeni alınan üyeler ve yönetimin divan kurulu toplantılarına katılmamaları ile konularda konuştu.

Toplantıda söz alan Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, divan kurulu üyesi sıfatıyla konuşmak istedi. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu da, yönetim kurulu ile ilgili bilgiler verdiği için konuşma yapamayacağını söyledi.

Divan üyesi sıfatıyla Galatasaraylı Kaan olarak katıldığını belirten Kançal, "Divan kurulumuz bizi tercih etmiş olsun veya olmasın en deneyimli üyelerimizin yer aldığı bir istişare organıdır. Bizim de hizmet süremiz sona erdiğinde emaneten aldığımız yetkiyi genel kurula iade edecek ve yalnızca Galatasaraylı kimliğimizle aranıza döneceğiz. Bundan önce seçilmiş yönetimler gibi bizler sizin aranızdan çıktık. Vazife bitince de yerimiz sizlerin yanıdır. Bu sebeple takdirlerinizde, tenkitlerinizde hepsi başımızın üzerinedir. Yeter ki Galatasaray'ın yararına olsun. Bazı üyelerimizin üstlendiği bazı konular ilgili yorumları üzerine çıktım. Yönetim kurulu olarak değil, divan üyesi Kaan olarak buradayım. Mali tablolarla ilgili kısa kısa bazı bilgiler verildi. Onların üzerinden geçmek istiyorum" dedi.

Daha sonra araya giren Eşref Hamamcıoğlu, "Bunlar yönetim kurulunun bilgileridir. Divan kurulu üyesi olarak konuşacaksanız buyurun. Yönetim kurulu adına konuşacaksanız çok doğru olmaz. O zaman bize yönetim kurulu tavrı ile mutabık olmadığınızı söyleyin" diye cevap verdi.

Yönetim kurulu üyesi olarak, Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunun aldığı karara aykırı davranmayacağını söyleyen Kaan Kançal, "Şimdiye kadar hiç kaçırmadığım divan kurulu toplantılarına divan üyesi ceketimle katılmak ve bazı bildiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum" şeklinde konuştu.

HAMAMCIOĞLU: "BU DİVAN KURULU, GALATASARAY SPOR KULÜBÜ'NÜN DİVAN KURULUDUR"

Yönetim kurulu sıfatıyla Kaan Kançal'ın konuşma yapacağını ifade eden Hamamcıoğlu, "Bunu kabul edemem. Eğer siz yönetim kurulu üyesi olmasaydınız ne bu bilgilere sahip olabilecektiniz ne de bu profesyoneller adına konuşma yetkisine sahip olacaktır. Yönetim kurulunun bu kararı çok net vermesi lazım. Bu divan kurulu, Galatasaray Spor Kulübü'nün divan kuruludur. ya protesto ediyorsunuz sizin de içinde bulunduğunuz kararla ya da etmiyorsunuz. Yok ben yönetim kurulu ile hem fikir değilim, o yüzden tek başına hareket ederim diyorsanız buyurun. Ama yönetim kurulu üyesi olarak sahip olduğunu bilgileri paylaşıp, bunlara cevap vermeniz en azında birlikte hareket ettiğiniz arkadaşlarınıza haksızlık olur. O bilgilere herkes ulaşabilir. Öyle bir katkıya, divan kurulunu ötekileştiren bir yönetim kurulu üyesi olarak ihtiyacımız yok" açıklamasında bulundu.

Başkan Eşref Hamamcıoğlu ayrıca yönetim kurulunun katılmadığı son divan kurulu toplantısı olması temennisinde bulundu.

Bu konuşmaların ardından ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı sona erdi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Galatasaray ekim ayı divan kurulu toplantısı sona erdi

Divan Kurulu, Galatasaray, Bora Füzesi, Ekim, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray ekim ayı divan kurulu toplantısı sona erdi - Son Dakika Spor

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