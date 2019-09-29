Son Dakika Haberleri: Galatasaray-fenerbahçe derbisinde 32 kişiye adli işlem yapıldı
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Galatasaray-fenerbahçe derbisinde 32 kişiye adli işlem yapıldı

19 dakika önce

Süper Lig'in 6. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından 32 kişiye adli işlem yapıldı.

Galatasaray-fenerbahçe derbisinde 32 kişiye adli işlem yapıldı, System.String[]

Süper Lig'in 6. haftasındaki Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından 32 kişiye adli işlem yapıldı.
İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadyumu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta, 3 kişiye usulsüz seyirci temin etmek, 8 kişiye usulsüz seyirci girişi, 7 kişiye alkollü giriş, 7 kişiye sahaya yabancı madde atmak, 1 kişiye yasak madde satışı, 2 kişiye meşale yakmak, 2 kişiye karaborsa, 2 kişiye de hakaret olmak üzere toplam 32 kişiye "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından adli işlem yaptı.


- İstanbul
Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:18 Kaynak: DHA
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