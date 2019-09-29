Galatasaray-fenerbahçe derbisinde 32 kişiye adli işlem yapıldı
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Süper Lig'in 6. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından 32 kişiye adli işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:18 Kaynak: DHA
Süper Lig'in 6. haftasındaki Galatasaray- Fenerbahçe
derbisinde "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından 32 kişiye adli işlem yapıldı. İstanbul
Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali Sami Yen
Spor Kompleksi Türk Telekom Arena
Stadyumu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta, 3 kişiye usulsüz seyirci temin etmek, 8 kişiye usulsüz seyirci girişi, 7 kişiye alkollü giriş, 7 kişiye sahaya yabancı madde atmak, 1 kişiye yasak madde satışı, 2 kişiye meşale yakmak, 2 kişiye karaborsa, 2 kişiye de hakaret olmak üzere toplam 32 kişiye "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından adli işlem yaptı.
- İstanbul
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