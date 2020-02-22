Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazır - Son Dakika Spor

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazır

6 saat önce

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların pas çalışmasının ardından taktik çalışması yaptığı belirtildi.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazır, System.String[]

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların pas çalışmasının ardından taktik çalışması yaptığı belirtildi.


Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ardından Zorlu Center'da bulunan Hotel Raffles İstanbul'da kampa girdi.


- Taraftarlar toplu olarak Ülker Stadı'na gidecek


Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma için toplu olarak Ülker Stadı'na gidecek.


Türk Telekom Stadı'nda toplanacak taraftarlar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından saat 15.00'te otobüslerle Ülker Stadı'na hareket edecek.


Florya Metin Oktay Tesisleri, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:56 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 9 yıl sonra gelen itiraf: Siyasete girmeyi hiç istemedim, pişmanım
Böylesi daha önce görülmedi! Diz kapağı çıkınca yaptığı hareket şoke etti Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı Sergen Yalçın, Karius'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı: Seneye bizimle olmayacak

Son Dakika Haberleri
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 23:32:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]