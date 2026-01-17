Galatasaray, Gaziantep'i Ağırladı - Son Dakika
Galatasaray, Gaziantep'i Ağırladı

Galatasaray, Gaziantep\'i Ağırladı
17.01.2026 20:29
Galatasaray, Gaziantep FK ile 18. haftada oynadı. Okan Buruk, kadroda 2 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe'ye 2-0 kaybedilen Turkcell Süper Kupa maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

Süper Lig'de ilk yarıyı en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci devreyi RAMS Park'taki Gaziantep FK müsabakasıyla açtı.

Galatasaray, karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Yusuf Dağhan Karaman, Eyüp Can Karasu, Cihan Akgün, Kazımcan Karataş görev bekledi.

Teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe'ye Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 kaybedilen Turkcell Süper Kupa final maçının ilk 11'inde biri mecburi 2 değişiklik yaptı.

Kaleyi Günay Güvenç'in yerine Uğurcan Çakır'a emanet eden Buruk, orta sahada sarı kart cezalısı Lucas Torreira'nın yerine İlkay Gündoğan'ı oynattı.

Sanchez'e 100. maç anısına plaket

Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'e sarı-kırmızılı formayla 100 maça çıktığı için plaket verdi.

Turkcell Süper Kupa finalindeki Fenerbahçe derbisiyle Galatasaray kariyerindeki 100. resmi maçına çıkan Sanchez'e plaketini ve sırtında 100 yazan formayı kulüp başkanı Dursun Özbek takdim etti.

Öte yandan maç öncesinde farklı yaş kategorilerinde kupa kazanan yüzme sporcuları tribünleri selamladı.

Tribünlerde büyük boşluklar

Galatasaray taraftarı, Gaziantep FK maçına ilgi göstermedi.

Son sezonlarda iç sahada 45 binden fazla seyirci ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK maçını yaklaşık 35 bin taraftar önünde oynadı. Tribünlerdeki büyük boşluklar dikkati çekti.

Kuzey Tribünü'ndeki skor tabelası da yenilendi

Galatasaray Kulübü, RAMS Park'taki skor tabelalarını yenilemeyi tamamladı.

Sezon başında tribünler arasına 2 şerit halinde LED ekranlar yerleştiren sarı-kırmızılı kulüp, stadın içi ve dışındaki ışıklandırmaları da değiştirerek atmosferi daha etkileyici hale getirdi. LED ekranlardan ciddi reklam geliri elde eden Galatasaray, skorbordları da değiştirme kararı aldı.

İlk olarak değişimine başlanan Güney Tribünü üstündeki skorbord tamamlanarak 22 Kasım 2025'teki Gençlerbirliği müsabakasında faaliyete geçirildi.

Galatasaray Kulübü, Kuzey Tribünü'ndeki tabelayı yenileme çalışmalarını da tamamladı.

Eskisine göre 3 kat büyüyen (240 metrekare) skorbordlarda müsabaka bilgilerinin yanı sıra reklamlara da yer verilecek. Kulüp yönetimi, söz konusu ekranlarda yayımlanan reklamlardan da gelir elde etmeyi hedefliyor.

Gaziantep FK'de Burak Yılmaz saha kenarında yer alamadı

Kırmızı-siyahlı takımda teknik direktör Burak Yılmaz, cezası nedeniyle müsabakada görev yapamadı.

Gaziantep FK'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynadığı maçta hakeme yönelik tepkisinden dolayı kırmızı kart gören genç teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Cezası henüz açıklanmayan Burak Yılmaz, hakkındaki tedbir kararından dolayı soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi.

Konuk takımda 3 değişiklik

Kırmızı-sihaylı takımın teknik direktörü Burak Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kocaelispor müsabakasının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

Gaziantep FK, Galatasaray mücadelesine Zager Gören, Nazım Sangare, Nihad Mujakic, Arda Kızıldağ, Ogün Özçiçek, Melih Kabasakal, Luis Perez, Yusuf Kabadayı, Alexandru Maxim, Denis Draguş, Mohamed Bayo 11'i ile çıktı.

Güneydoğu Anadolu temsilcisinin yedek kulübesinde Burak Bozan, Cristian Sorescu, Mervan Müjdeci, Ali Osman Kalın, Karamba Gassama, Victor Ntino-Emo Gidado, Christopher Lungoyi ve Muhammet Akmelek görev bekledi.

Burak Yılmaz, Galatasaray karşısında cezalı Tayyip Talha Sanuç ve Drissa Camara'dan yararlanamadı. Yılmaz, 1-0 kazandıkları Kocaelispor mücadelesinde ilk 11'de oynattığı yeni transfer Karamba Gassama'yı ise yedeğe çekti.

Genç teknik adam, bu oyuncuların yerine Melih Kabasakal ile yeni transferler Nihad Mujakic ve Denis Draguş'u sahaya sürdü.

Kaynak: AA

