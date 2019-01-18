Son Dakika Haberleri: Galatasaray ile Mke Ankaragücü 96. Randevuda

Galatasaray ile Mke Ankaragücü 96. Randevuda

1 saat önce

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 96. kez birbirlerine rakip olacak.

Galatasaray ile Mke Ankaragücü 96. Randevuda, System.String[]
Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 96. kez birbirlerine rakip olacak.

Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 60-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 18 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 196 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 82 golle karşılık verebildi.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

Galatasaray'ın ev sahipliğindeki maçlar

Galatasaray, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından MKE Ankaragücü'ne büyük üstünlük kurdu.

İki takım şimdiye dek İstanbul'da 46 kez karşılaştı, Galatasaray 35, MKE Ankaragücü ise yalnızca 3 kez galip gelebildi. İstanbul'daki 8 maç da berabere sonuçlandı.

Bu arada, iki takım arasında 2008-2009 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç, Galatasaray'ın cezası nedeniyle Kayseri'de yapıldı ve sarı-kırmızılı ekip 1-0 galip geldi.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:09 Kaynak: AA

Ankara, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TBMM Genel Kurulu'nda Dizi ve Sinema Sektörünün Desteklenmesi Kanunu Kabul Edildi Galatasaray, Mariano'nun Transferi İçin 5 Milyon Euro İsteyince Görüşmeler Tıkandı

Bursaspor Evinde Fenerbahçe'yi 10 Maçtır Yenemiyor 5 İşçinin Hayatını Kaybettiği Siteler'de Suriyeli İşçilerin Dramı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 11:17:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray ile Mke Ankaragücü 96. Randevuda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]