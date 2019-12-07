Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın defans oyuncusu Christian Luyindama, sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı...
Son Dakika Spor Galatasaray'ın defans oyuncusu Christian Luyindama, sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı... - Son Dakika Spor

Galatasaray'ın defans oyuncusu Christian Luyindama, sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı...

6 saat önce

Galatasaray'ın defans oyuncusu Christian Luyindama, sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı oldu.

Galatasaray'ın defans oyuncusu Christian Luyindama, sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı..., System.String[]

Galatasaray'ın defans oyuncusu Christian Luyindama, sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı oldu. - İSTANBUL

Christian Luyindama, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:34 Kaynak: İHA
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