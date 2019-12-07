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Galatasaray'ın defans oyuncusu Christian Luyindama, sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı...
6 saat önce
Galatasaray'ın defans oyuncusu Christian Luyindama, sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı oldu. Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:34 Kaynak: İHA
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