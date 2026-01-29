Galatasaray'ın Devler Ligi Kazancı 42,5 Milyon Avro - Son Dakika
Galatasaray'ın Devler Ligi Kazancı 42,5 Milyon Avro

29.01.2026 12:17
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği toplam geliri 42,5 milyon avroya çıkardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig etabını 20. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran Galatasaray, kasasına 42,5 milyon avro koydu.

Bu sezon "Devler Ligi"ne direkt katılan sarı-kırmızılı ekip, UEFA'nın para ödülleri yönetmeliğine göre, "ayak bastı parası" olarak 18,62 milyon avro kazandı.

Ligde oynadığı 8 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkartan Cim-Bom, bu performansıyla 7 milyon avronun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 5,08 milyon avroluk gelire uzandı.

Yayın havuzu değerlemesinden 6,41 ila 10,41 milyon avro (ortalama 8,41 milyon avro) kazanan Galatasaray'ın, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2,42 milyon avro oldu.

Cim-Bom ayrıca son 16 turu play-off turu oynayacak olması hasebiyle gelir hanesine 1 milyon avro daha yazdırdı.

An itibarıyla UEFA'dan toplamda 42,5 milyon avro kazanan Galatasaray, son 16 play-off turunu geçmesi halinde 11 milyon avro daha kazanacak.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği gelirin dağılımı ve "Devler Ligi"nde bundan sonraki turların para ödülleri şöyle:

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRİ

Kazanç Kalemleri

Milyon €

Katılım

18,62

Galibiyet

6,3

Beraberlik

0,7

Lig derecesi

5,08

Yayın havuzu değerlemesi

8,41

Katsayı

2,42

Son 16 play-off turu

1

Toplam kazanç

42,53

Sonraki turların ödülleri

Son 16 turu

11

Çeyrek final

12,5

Yarı final

15

Final

18,5

Şampiyonluk

6,5

Kaynak: AA

