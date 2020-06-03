Galatasaray'ın istediği Razvan Marin için Beşiktaş da devrede (Razvan Marin kimdir)

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Ajax'tan Razvan Marin'i kadrosuna katmak için girişimlere başlamışken oyuncunun durumuna ilişkin flaş bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş'ın oyuncuyu kadrosuna katmak adına devrede olduğu ve transfer adına ciddi aşama kaydettiği aktarıldı.









RAZVAN MARİN KİMDİR?



Galatasaray'ın Standard Liege döneminde de kadrosuna katmak istediği oyuncu, geçtiğimiz yaz 12.5 milyon Euro karşılığında Hollanda ekibi Ajax'a transfer olmuştu. Bu sezon Ajax'ta istediği süreleri alamayan Rumen oyuncu için Sarı-Kırmızılılar bir kez daha devreye girerken bu kez transferi bitirmeye yakın oldukları aktarılmıştı.



Nitekim Galatasaray'ın eski oyuncularından Florin Bratu da transfere ilişkin konuşurken bunun Marin'in kariyeri için olumlu bir hamle olacağını dile getirmişti. (Fanatik)



