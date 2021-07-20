SPOR Galatasaray, Hollanda'ya gitti
İBRAHİM YILDIZ/ İSTANBUL,(DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turu ilk maçında yarın PSV Eindhoven'e konuk olacak Galatasaray, Hollanda'ya gitti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turunda yarın Hollanda ekibi PSV Eindhoven'e konuk olacak. Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Karşılaşma için bugün İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Hollanda'ya giden sarı-kırmızılı kafilede şu oyuncular yer alıyor: "Fernando Muslera, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Yunus Akgün, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Berk Balaban, Fatih Öztürk."
Kaynak: DHA
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