Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Real Madrid maçı kamp kadrosu belli oldu
Son Dakika Spor Galatasaray'ın Real Madrid maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Real Madrid maçı kamp kadrosu belli oldu

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yarın deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

Galatasaray'ın Real Madrid maçı kamp kadrosu belli oldu, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yarın deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

Öğleden önce İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Madrid'e gidecek sarı-kırmızılı kafilede, sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Şener Özbayraklı yer almıyor.

Galatasaray'ın Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Filho, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcao, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Galatasaray, Madrid, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:56 Kaynak: AA
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