"Galatasaray'ın seçimli genel kurulunun toplanması" istemine ilişkin dava reddedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Galatasaray'ın seçimli genel kurulunun toplanması' istemine ilişkin dava reddedildi - Son Dakika

"Galatasaray'ın seçimli genel kurulunun toplanması" istemine ilişkin dava reddedildi

7 saat önce

"Galatasaray'ın seçimli genel kurulunun toplanması" istemine ilişkin açılan davanın reddine karar verildi.

" Galatasaray'ın seçimli genel kurulunun toplanması" istemine ilişkin açılan davanın reddine karar verildi.

İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacı Hasan Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya'nın avukatları ile davalı Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin avukatları katıldı.

Mahkeme, davacıların "bir ay içerisinde seçimli genel kurulun toplanması" talebinin reddine karar verdi.

Galatasaray, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in torunu Peter Phillips ve Kanadalı eşi Autumn Kelly boşanıyor
Genel Sekreter Yardımcılığından istifa eden Yeşim Meltem Şişli, İBB'nin sitesinde görevinde gözüküyor FIFA, VAR'ın ofsayt çizgisini doğru çizmesi için yapay zeka destekli sistem geliştirdi Pizzaya tüküren kuryeye 'iyi hal' indirimli 2 yıl 6 ay hapis

Son Dakika Haberleri
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!
18:23 Şeniz, Cemre'nin ölüm emrini veriyor!
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 19:13:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Galatasaray'ın seçimli genel kurulunun toplanması" istemine ilişkin dava reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]