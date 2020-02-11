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"Galatasaray'ın seçimli genel kurulunun toplanması" istemine ilişkin dava reddedildi
7 saat önce
"Galatasaray'ın seçimli genel kurulunun toplanması" istemine ilişkin açılan davanın reddine karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:12 Kaynak: AA
" Galatasaray'ın seçimli genel kurulunun toplanması" istemine ilişkin açılan davanın reddine karar verildi.
İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacı Hasan Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya'nın avukatları ile davalı Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin avukatları katıldı.
Mahkeme, davacıların "bir ay içerisinde seçimli genel kurulun toplanması" talebinin reddine karar verdi.
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