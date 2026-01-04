Galatasaray'ın Yarı Final Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray'ın Yarı Final Kadrosu Belli Oldu

04.01.2026 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trabzonspor ile yapacağı Turkcell Süper Kupa yarı finali için kadrosunu açıkladı.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın Gaziantep'te Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Ismail Jakobs ile Victor Osimhen, kamp kadrosunda yer almadı. Ayrıca Wilfried Singo, Berkan Kutlu ve Yusuf Demir kafileye dahil edilmedi.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina

Kaynak: AA

Victor Osimhen, Galatasaray, Trabzonspor, Süper Kupa, Gaziantep, Turkcell, Turnuva, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Yarı Final Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika

Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor
İstanbul’da korkunç kaza Trafiğin en yoğun olduğu noktaya uçarak girdi İstanbul'da korkunç kaza! Trafiğin en yoğun olduğu noktaya uçarak girdi
30 milyon euro reddedildi Trabzonspor’dan Oulai için rekor bonservis talebi 30 milyon euro reddedildi! Trabzonspor'dan Oulai için rekor bonservis talebi
Venezuela saldırısı Trump’a pahalıya patladı Kendi ülkesinde de binler yürüdü Venezuela saldırısı Trump'a pahalıya patladı! Kendi ülkesinde de binler yürüdü
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanmaktan vazgeçti Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanmaktan vazgeçti
Trump’ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı

14:36
İstanbul’da hava bir anda değişecek Kar, fırtına ve sağanak geliyor
İstanbul'da hava bir anda değişecek! Kar, fırtına ve sağanak geliyor
13:50
Maduro sonrası harekete geçti İşte Hamaney’in Esad benzeri kaçış planı
Maduro sonrası harekete geçti! İşte Hamaney'in Esad benzeri kaçış planı
13:32
ABD’nin kaçırdığı Maduro’nun oğlundan çok konuşulacak “ihanet“ çıkışı
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak "ihanet" çıkışı
13:19
Kripto borsası MEXC’te büyük vurgun iddiası
Kripto borsası MEXC'te büyük vurgun iddiası
12:51
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
12:09
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal’ın ölüm nedeni
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 15:05:15. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın Yarı Final Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.