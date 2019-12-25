Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Sarracchi kimdir? - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Sarracchi kimdir? - Son Dakika Spor

Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Sarracchi kimdir?

6 saat önce

Monaco'dan eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu 1.5 yıllığına kiralayan ve sezon başında Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne'yi geri alacak olan sarı kırmızılılar, RB Leipzig'in sol beki Marcelo Saracchi'yi de kadrosuna kattı.

Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Sarracchi kimdir?, System.String[]

Monaco'dan eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu 1.5 yıllığına kiralayan ve sezon başında Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne'yi geri alacak olan sarı kırmızılılar, RB Leipzig'in sol beki Marcelo Saracchi'yi de kadrosuna kattı. Monaco'dan eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu 1.5 yıllığına kiralayan ve sezon başında Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne'yi geri alacak olan sarı kırmızılılar, RB Leipzig'in sol beki Marcelo Saracchi'yi de kadrosuna kattı.


HÜCUMA ÇIKIŞLARI DİKKAT ÇEKİYOR


Uruguaylı sol bek, 22 yaşında ve 1.72 boyunda. Galatasaray ile 1.5 yıllık kiralama sözleşmesi yapacak olan futbolcu, hücuma çıkışlardaki performansı ile beğeni kazanıyor. Hava toplarında zaman zaman sorun yaşayabilen Sarracchi'nin bonservis ücreti, 12 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Ancak Galatasaray, Leipzig'e kiralık ücreti ödemeyecek. Futbolcuya ise yarım sezon için 800 bin Euro ödenecek.


MARCELO SARRACCHI'NİN BONSERVİS ÜCRETİ NE KADAR?


Finansal Fair Play kuralları gereği futbolcu satmadan yani gelir elde etmeden transfer yapamayacak olan G. Saray, üçüncü transferini de sıfır bonservis maliyetle gerçekleştirdi.


Sarı kırmızılı kulüp, Galatasaray, RB Leipzig'in Temmuz 2018'de 12 milyon Euro'ya River Plate'ten satın aldığı genç futbolcu için Alman kulübüne herhangi bir ücret ödemeyecek.


PERFORMANSI NASIL?


Geçen sezon 20 resmi maçta oynayıp 1 asist yapan, genç futbolcu bu sezon 7 karşılaşmada forma şansı buldu ve 1 gol kaydetti.


Galatasaray, Leipzig, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ethan Ampadu saçlarını kestirdi, görenler inanamadı
Euro Club Index Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı 2019 yılında gram altın, dolar ve euro yatırımcısına ne kadar kazandırdı? Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz gönderdi

Son Dakika Haberleri
17:52 Rıza Çalımbay: VAR'dan herkes mağdur, biz de mağduruz - Son Dakika Spor
17:49 Doğuş Kaya, Zonguldak Kömürspor'da - Son Dakika Spor
17:45 Şamil Kadirov Gürcistan'dan "altın kemer" ile döndü - Son Dakika Spor
17:44 Sındırgı'dan Güreş Milli Takımına - Son Dakika Spor
17:40 Emre Belözoğlu, "WinWin" projesi talihlisiyle buluştu - Son Dakika Spor
16:43 Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz gönderdi - Son Dakika Spor
16:20 Euro Club Index Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:57:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Sarracchi kimdir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]