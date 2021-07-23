Galatasaray'ın yenilgisi 5 maddeye bağlandı! PSV'ye karşı hiç beklemediği bir skorla kaybetmişti

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PSV Eindhoven'dan alınan 5-1'lik mağlubiyet sezon başında Galatasaray için kötü bir başlangıç hikayesi oldu. Aslan'da turun azalma ihtimalinden çok alınan kötü skor olumsuz hava yarattı. Sezona iyi hazırlanılmadığı üstünde çokça durulurken başka etkenler de sıralandı.

Milliyet'teki habere göre, Galatasaray'ın PSV hezimetinin 5 sebebi şöyle:

1-KİMSE İNANMIYORDU

Ne Florya'da ne de yönetimin tura dair çok fazla umudu yoktu. Bu tur geçilse bile, bir sonraki tur, o da geçilse sonrakinde iş kolay değildi. Bu nedenle transferler PSV maçına yetişsin diye hareket edilmedi.

2-HAZIRLIK MAÇLARI YETERSİZ

Cim-Bom, yeni sezon öncesinde sadece iki hazırlık maçı yapıldı. Olympiakos maçının iptali dışında, daha önce Aris ve Lokomotiv Moskova ile yapılması planlanan maçlar da sarı-kırmızılılar tarafından iptal edildi.

3-ÜÇLÜ SAVUNMAYA YABANCILIK

PSV Eindhoven deplasmanında denenen üçlü savunma, beraberinde hezimeti getirdi. Bu riskin böyle bir arenada ve böyle bir maçta alınması yadırgandı.

4-MADDİ PROBLEMLER

Burak Elmas ve yönetimi transfer konusunu mali nedenlerden dolayı acele etmedi. Başkanın, basın toplantısında, "Kötü bir sonuç olursa tüm sorumluluğu alıyorum" sözleri, her sonuca hazırlıklı olduğunu gösteriyordu. Yine de transferin gecikmesi eleştirileri beraberinde getirdi.

5-30 YAŞ ÜSTÜ TRANSFERLER

PSV maçı sonrası, "Galatasaraylılar benim neden 3 sene istediğimi daha iyi anlamıştır" diyen Fatih Terim'e özellikle sosyal medyada tepki geldi. 3.5 yıldır takımın başında olan Terim'e, PSV'ye karşı sürdüğü kadronun tamamının kendi döneminde geldiği hatırlatıldı. Talip olduğu bazı isimlerin 30 yaş üstü olması da soru işaretleriyle karşılandı.

3.5 yıldır takımın başında olan Terim'e, PSV'ye karşı sürdüğü kadronun tamamının kendi döneminde geldiği hatırlatıldı. Talip olduğu bazı isimlerin 30 yaş üstü olması da soru işaretleriyle karşılandı.