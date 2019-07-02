Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Jimmy Durmaz'ı KAP'a bildirdi
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Galatasaray, Jimmy Durmaz'ı KAP'a bildirdi

1 saat önce

Galatasaray, Jimmy Durmaz ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Jimmy Durmaz'ı KAP'a bildirdi, System.String[]

Galatasaray, Jimmy Durmaz ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı külüp Kap'a yapılan açıklamada şu ifadeled yer aldı: "Profesyonel futbolcu Jakup Jimmy Durmaz ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti. 2020-2021 sezonu için net 7.000.000 sabit transfer ücreti. 2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti."


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:02 Kaynak: DHA
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Jimmy Durmaz, Galatasaray, Spor
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