Galatasaray, Juventus ile Karşılaşacak

30.01.2026 14:58
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile eşleşti. İlk maç 17/18 Şubat'ta.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda karşılaşacağı İtalyan ekibi Juventus ile bugüne kadar Avrupa kupalarında 6 kez rakip oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, ilk maçı 17/18 Şubat'ta RAMS Park'ta, rövanşı ise 24/25 Şubat'ta İtalya'da oynayacak. Galatasaray, play-off turunu geçmesi halinde son 16 turunda Liverpool ya da Tottenham'dan biriyle eşleşecek.

Aslan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 20. sırada tamamladı.

İki takım 6 kez karşılaştı

Galatasaray, Juventus ile Avrupa kupalarında bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet elde ederken, İtalyan takımı ise 1 defa kazandı. 3 maç da beraber sona erdi. Bu mücadelelerde Aslan 9, İtalyan ekibi 7 gol attı.

İki takım son olarak 11 Aralık 2013 tarihinde kar yağışından dolayı ertesi gün oynanan Şampiyonlar Ligi grup müsabakasında karşı karşıya geldi ve Galatasaray, rakibini 85. dakikada Wesley Sneijder'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

İtalyanlarla 26 maça çıktı

Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla bugüne kadar 26 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekiplerini 8 kez mağlup ederken, 8 kez de yenildi. 10 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray, bu müsabakalarda 32 gol kaydederken, kalesinde 38 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde 13. oldu

Juventus, Şampiyonlar Ligi'ni 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puan ve averajla 13. sırada tamamladı. İtalyan ekibi; Devler Ligi'nde Bodo/Glimt'i 3-2, Pafos'u 2-0 ve Benfica'yı da 2-0 mağlup ederken, Real Madrid'e ise 1-0 kaybetti. Torino temsilcisi, Borussia Dortmund ile 4-4, Villarreal ile 2-2, Sporting ile 1-1 ve Monaco ile de 0-0 berabere kaldı.

Serie A'da 5. sırada

Juventus, Serie A'da bu sezon oynadığı 22 karşılaşmada 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 42 puan topladı ve 5. sırada yer alıyor. Ligde son 8 maçta 1 kez kaybeden Torino takımı, son olarak ise evinde karşı karşıya geldiği Napoli'yi 3-0'lık skorla mağlup etti.

Kenan Yıldız forma giyiyor

Juventus'un kadrosunda iki tanıdık futbolcu bulunuyor. İtalyan ekibinde; milli futbolcu Kenan Yıldız ile geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Filip Kostic yer alıyor. Kenan, bu sezon Juventus ile 30 resmi maça çıktı ve 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi. 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon Devler Ligi'nde ise 1 gol, 3 asistle oynadı.

Igor Tudor'dan sonra Luciano Spalletti ile anlaştı

Sezona Igor Tudor yönetiminde başlayan Juventus, istediği sonuçları alamadığından dolayı 27 Ekim'de Hırvat çalıştırıcıyla yollarını ayırdı. İtalyan ekibi daha sonra takımın başına Luciano Spalletti'yi getirdi. Spalletti yönetimindeki Torino temsilcisi, 19 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

McKennie ve Vlahovic'ten 3'er gol

İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 müsabakada 14 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. Juventus'ta Dusan Vlahovic ve Weston McKennie 3'er golle bu kulvarda takımını sırtlarken, Jonathan David 2 ve Kenan Yıldız da 1 gol kaydetti.

Yeni stadyumuna 2011 yılında oynamaya başladı

Juventus'un yeni evi olan Allianz Stadyumu, 8 Eylül 2011 tarihinde açıldı. 2014 UEFA Avrupa Ligi finalinin de oynadığı stadyumun 41 bin 147 seyirci kapasitesi bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

