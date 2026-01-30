Galatasaray-Juventus Maç Takvimi Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray-Juventus Maç Takvimi Açıklandı

30.01.2026 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Juventus ile Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 17 Şubat'ta evinde, 25 Şubat'ta deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray'ın da İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda maç takvimi açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile yapacağı ilk maçı evinde 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te oynayacak.

Deplasmandaki rövanş maçı ise 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarının takvimi şu şekilde:

17 Şubat Salı:

20.45 Galatasaray-Juventus (İtalya)

23.00 Monaco (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Atalanta (İtalya)

23.00 Benfica (Portekiz)-Real Madrid (İspanya)

18 Şubat Çarşamba:

20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Newcastle United (İngiltere)

23.00 Club Brugge (Belçika)-Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Inter (İtalya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan)-Bayer Leverkusen (Almanya)

Rövanş maçlarının programı ise şöyle:

24 Şubat Salı:

20.45 Atletico Madrid (İspanya)-Club Brugge (Belçika)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Inter (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç)

23.00 Newcastle United (İngiltere)-Karabağ (Azerbaycan)

25 Şubat Çarşamba

20.45 Atalanta (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Juventus (İtalya)-Galatasaray

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Monaco (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Benfica (Portekiz)

Kaynak: AA

Galatasaray, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Juventus Maç Takvimi Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Türk askeri Gazze’de olmayacak“ diyen Netanyahu’ya Bakan Fidan’dan yanıt "Türk askeri Gazze'de olmayacak" diyen Netanyahu'ya Bakan Fidan'dan yanıt
Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Fenerbahçe Bükreş’ten 1 puanla döndü İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri Fenerbahçe Bükreş'ten 1 puanla döndü! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
İş yerine kurşun yağdırdı Çok sayıda yaralı var İş yerine kurşun yağdırdı! Çok sayıda yaralı var
Son bölüme 2-0 geride giren Aston Villa’dan muhteşem geri dönüş Son bölüme 2-0 geride giren Aston Villa'dan muhteşem geri dönüş
Ederson performansıyla parladı, o kurtardıkça eşi sevinçten çıldırdı Ederson performansıyla parladı, o kurtardıkça eşi sevinçten çıldırdı

20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
20:32
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
20:13
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
19:31
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 21:37:35. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray-Juventus Maç Takvimi Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.