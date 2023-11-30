Galatasaray karşısında skoru koruyamayan Erik ten Hag kendini suçladı

3-1 öne geçtikleri maçta Galatasaray ile 3-3 berabere kalan Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"3 PUANI ALAN TARAF OLMALIYDIK"

Puan kayıpları için konuşan Hollandalı teknik adam "Kazanıyorduk ve ardından 2 puanı bıraktık. Burada 3 puanı alan taraf olmalıydık, bu çok açık. Diğer maçlarda da bu şekilde puanlar kaybettik. Oynadığımız futboldan memnunum ama savunma için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. 3-1 öne geçiyoruz ve bir anda ucuz hatalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SUÇLU BENİM"

Tüm sorumluluğu üzerine alan antrenör, "Sorumlu ve suçlanacak kişi her zaman benim. Her şeyden ben sorumluyum. Bir projemiz var. Sürekli doğru yöne adımlar atıyor, gelişiyoruz. Umudumuz var. Uzun vadede başarılı olacağımızı biliyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyorsanız bu tür maçları kazanmanız gerekiyor" dedi.