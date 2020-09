Galatasaray kayıpsız ilerliyor

Yeni sezona Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı üst üste galibiyetlerle başlayan Galatasaray'da gözler pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrildi.

Teknik direktör Fatih Terim, yoğun maç temposu nedeniyle Hajduk Split karşısında as oyuncularının bir bölümünü dinlendirirken şans verdiği isimlerin performansı ilerleyen haftalar için umut yarattı. Fazla maç eksiği olan Emre Taşdemir ve yeni transfer Etebo sınıfı geçti. 1 gol atan Babel'in yanı sıra Diagne de fizik durumlarını her maç güçlendiriyor.

Sarı-Kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadyumu'ndaki Fenerbahçe derbisine, sadece sakatlığı süren Saracchi'nin dışındaki ideal 11'iyle çıkacak. Kalede Fatih, sağ bekte Omar, stoper ikilisinde Luyindama ve Marcao forma giyecek. Terim'in sol bekte Linnes'i görevlendirmesi bekleniyor. Orta sahada Taylan, Belhanda, Emre Kılınç; sağ açıkta Feghouli, sol kanatta ise Arda Turan oynayacak. Galatasaray'ın derbideki forveti Falcao olacak.

Sarı-Kırmızılı takımda bu sezonun en etkili isimlerinin başında Marcao, Taylan ve Belhanda geliyor. Yaptığı kritik müdahalelerle savunmada kilit rol oynayan Marcao, bu formuyla Roma ve Lyon 'un transfer gündeminde ilk sırada yer alıyor. Her sezon eleştirilerin odağında olan Belhanda ise son maçlarda bu kez hem iyi oyunu hem de golleriyle adından söz ettiriyor. Faslı futbolcu, Başakşehir ve Hajduk Split maçlarında 1'er kez fileleri havalandırdı.

Taylan Antalyalı, bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 4 resmi maçın hepsine ilk 11'de başlayıp, 90'ar dakika sahada kaldı. Orta saha transferinin gündemde olduğu bir dönemde sergilediği futbolla takımın en önemli gücü haline gelen 25 yaşındaki Taylan, Fatih Terim ile ekibinin güvendiği isimler arasında yer alıyor.