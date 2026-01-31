Galatasaray Kayserispor Maçına Hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Zecorner Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Zecorner Kayserispor karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.
