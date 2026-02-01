Galatasaray, Kayserispor'u Ağırladı - Son Dakika
Galatasaray, Kayserispor'u Ağırladı

01.02.2026 20:29
Galatasaray, Zecorner Kayserispor ile sahasında 20. hafta maçında karşılaştı. Noa Lang ilk kez oynadı.

GALATASARAY, Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk etti.

Süper Lig'in 20'nci haftasında Galatasaray, evinde Zecorner Kayserispor'u ağırladı. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Adnan Deniz Kayatepe yönetti. Adnan Deniz Kayatepe'nin yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Mehmet Kısal üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci haftasında oynanan Manchester City maçının ilk 11'ine göre Zecorner Kayserispor karşısında 2'si zorunlu toplam 4 değişikliğe gitti. Manchester City maçında oynayan Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan, sakatlığı bulunan Leroy Sane ve kart cezalısı Barış Alper Yılmaz, Zecorner Kayserispor maçında forma giymedi. Bu oyuncuların yerine Okan Buruk; Eren Elmalı, Lucas Torreira, Yunus Akgün ve Noa Lang'ı sahaya sürdü.

Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı'dan oluşturdu. Orta ikilide Mario Lemina ve Lucas Torreira'yı görevlendiren 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, sağ kanatta Yunus Akgün ve sol kanatta yeni transfer Noa Lang'ı sahaya sürdü. Forvet arkasında Gabriel Sara'ya şans veren Buruk'un gol yollarındaki tercihi ise Victor Osimhen oldu.

Galatasaray, Zecorner Kayserispor karşısına şu ilk 11 ile çıktı:

"Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Noa Lang, Victor Osimhen."

SARI-KIRMIZILI EKİPTE 3 EKSİK

Galatasaray, Zecorner Kayserispor karşısına 3 oyuncusundan mahrum çıktı. Sakatlıkları bulunan Leroy Sane ile Arda Ünyay, kart cezalısı Barış Alper Yılmaz, Zecorner Kayserispor mücadelesinde forma giymeyen isimler oldu. Ayrıca Galatasaray'da Yusuf Demir ise tercihen maç kadrosuna alınmadı.

NOA LANG İLK MAÇINA ÇIKTI

Devre arasında İtalya Serie A ekibi Napoli'den kiralık olarak kadroya dahil edilen 26 yaşındaki Hollandalı oyuncu Noa Lang, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Karşılaşma öncesi RAMS Park'taki sarı-kırmızılı taraftarlar, ısınma sırasında Noa Lang'a tezahüratlarla büyük destek olurken, Hollandalı oyuncu da alkışla karşılık verdi. Noa Lang, Zecorner Kayserispor maçında ilk 11'de görev yaparak siftahı yapmış oldu.

YASER ASPRILLA YEDEK SOYUNDU

Galatasaray'ın devre arasında İspanya La Liga ekibi Girona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Kolombiyalı Yaser Asprilla, Zecorner Kayserispor mücadelesine yedek soyundu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Zecorner Kayserispor'a karşı yeni transferlerden Noa Lang'ı sahaya sürerken, Yaser Asprilla'yı yedek oturttu. Asprilla, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında forma giymesi durumunda Galatasaray'da ilk maçına çıkmış olacak.

BARIŞ MANÇO UNUTULMADI

Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanan Galatasaray - Zecorner Kayserispor karşılaşması öncesinde Türk müziğinin usta ismi Barış Manço anıldı. Vefatının 27'nci yıl dönümü dolayısıyla RAMS Park'ta, "Eğri Eğri Doğru Doğru" eseri çalındı.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Kayserispor, Futbol, Müzik, Spor, Son Dakika

Galatasaray, Kayserispor'u Ağırladı - Son Dakika

