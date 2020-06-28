Galatasaray maçından notlar - Son Dakika

Galatasaray maçından notlar

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray, deplasmanda lider Medipol Başakşehir'e konuk oldu.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray, deplasmanda lider Medipol Başakşehir'e konuk oldu. Zorlu maçı hakem Ali Palabıyık yönetti. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz üstlendi.

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda önemli bir karşılaşmaya çıkan Başakşehir ve Galatasaray, kozlarını Fatih Terim Stadyumu'nda paylaştı. Ligde 4 maçtır galibiyete hasret olan ve geçen hafta Gaziantep FK karşısında kaybettiği 2 puanla şampiyonluk yolunda büyük yara alan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir karşısında galip gelerek puan farkını 5'e indirmek istiyor. Zorlu karşılaşmada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sahaya; "Okan, Linnes, Donk, Lemina, Saracchi, Seri, Ömer, Feghouli, Belhanda, Emre ve Onyekuru" ilk 11'i ile çıktı. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise "Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Aleksic, Mahmut, Visca, Robinho, İrfan Can, Crivelli" ilk 11'ini sahaya sürdü.

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GALATASARAY'DA EKSİK ÇOK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligin 28'inci haftasında oynanan Gaziantep FK maçına göre zorlu karşılaşmada Linnes, Donk ve Ömer'e yer verdi. Sarı-kırmızılı ekipte Adem Büyük, Mariano ve Ahmet Çalık kart cezaları sebebiyle zorlu mücadelede yer alamadı. Galatasaray'da ayrıca Muslera, Andone, Falcao ve Marcao'nun ise sakatlıkları devam ediyor. Ev sahibi ekip Başakşehir ise Skrtel kart cezası nedeniyle kadroda yerini alamadı. Teknik direktör Okan Buruk, geçen haftaya göre Ponck ve Robinho'ya kadroda yer verdi.

ONYEKURU SANTRFORDA

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Falcao ve Andone'nin yerine teknik direktör Fatih Terim ileride Onyekuru'ya şans verdi. Takıma devre arasında katılan Nijeryalı yıldız, bu sezon sarı-kırmızılı takımla çıktığı 12 maçta 1 gol, 1 de asist yaptı.

GALATASARAY, DEPLASMANDA 8 MAÇIN 6'SINI KAYBETTİ

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 26'ncı kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, bugünkü maç haricinde geriye kalan 25 maçta rakibini 12 kez mağlup etmeyi başardı. Başakşehir ise 8 maçta rakibine üstünlük kurarken, 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray, Fatih Terim Stadyumu'nda oynadığı 8 maçın 6'sını kaybetti.

MUSTAFA CENGİZ'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Medipol Başakşehir, stadyuma astığı pankart ile Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun diledi. Pankartta, "Sayın Mustafa Cengiz başkana geçmiş olsun dileklerimizle…" mesajı yer aldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI YİNE UNUTULMADI

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçında sağlık çalışanları yine unutulmadı. Karşı tribün ve kale arkasında sağlık çalışanlarının maketleri yer alırken, ayrıca minnet duyguları içeren pankartlar koyuldu. Pankartlarda, "Halkımızın sağlığı için fedakarca çalışan tüm kahraman sağlıkçılarımıza minnettarız" denildi. Ayrıca teknik direktör Okan Buruk başta olmak üzere futbolcularında tribünde maketlerine yer verildi. Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu da tribüne astığı pankart ile "Sağlık çalışanlarımıza minnettarız" mesajına yer verdi.


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Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 20:59 Kaynak: DHA

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