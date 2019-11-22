Galatasaray-Medipol Başakşehir maçından notlar

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray'ın ligin 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 yendiği maçta görev alan oyunculardan Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Florin Andone sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemedi.

Teknik direktör Fatih Terim, turuncu-lacivertli takımla oynanan müsabakada bu futbolcuların yerlerine Okan Kocuk, Ryan Donk ve Ryan Babel'i görevlendirdi.

Galatasaray müsabakaya Okan Kocuk, Donk, Ahmet Çalık, Marcao, Mariano Filho, Sofiane Feghouli, Mario Lemina, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Babel, Adem Büyük ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Jean Michael Seri, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi ve Emre Mor oturdu.

Sakatlığı olan 5 futbolcu kadroda yok

Galatasaray'da sakatlığı bulunan 5 futbolcu, Medipol Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı.

Uruguay Milli Takımı'ndan bel ağrısı şikayetiyle dönen kaleci Muslera ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilen Luyindama müsabakada forma giyemedi.

Süper Lig'de Gaziantep FK müsabakasında yaşadığı sakatlık nedeniyle ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilen Andone'nin yanı sıra aşil tendonundaki uzun süreli sakatlığı dolayısıyla İspanya'da tedavi gören Radamel Falcao ile tedavisine devam edilen Şener Özbayraklı maçın kadrosunda bulunmadı.

Lemina ve Babel maça yetiştirildi

Galatasaray'da sakatlıkları geçen Mario Lemina ve Ryan Babel, Medipol Başakşehir maçına ilk 11'de başladı.

Ülkelerinin milli takımlarından sakat dönen Lemina ve Babel, yapılan tedavilerle karşılaşmaya yetiştirildi.

Okan Kocuk'un ilk maçı

Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'daki ilk resmi maçına çıktı.

Teknik direktör Fatih Terim, sakatlığı bulunan Muslera'nın yerine kalede formayı sezon başında transfer edilen Okan Kocuk'a verdi.

Terim ile Arda Turan bir araya geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Medipol Başakşehir'de forma giyen eski oyuncusu Arda Turan, maçta bir araya geldi.

Müsabaka öncesinde Terim'in yanına gelen Arda Turan, tecrübeli teknik adama sarılarak kısa bir süre sohbet etti.

Harry Kewell'a plaket

Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın eski futbolcusu Harry Kewell'a plaket verildi.

Sarı-kırmızılı takımda 2008-2011 yıllarında üç sezon forma giyen Avustralyalı futbolcu plaketini, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın elinden aldı.

Taraftarların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Kewell, saha içinde tribünleri selamladı.

Şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz anıldı

Galatasaraylı taraftarlar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla açtıkları pankartla şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ile Necmettin Yılmaz'ı andı.

Taraftarlar üzerinde "24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Mekanınız cennet olsun Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz" yazısının bulunduğu pankart açtı.