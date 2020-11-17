Galatasaray milli aradan yaralı dönüyor (YENİDEN) - Son Dakika

Galatasaray milli aradan yaralı dönüyor (YENİDEN)

17.11.2020 09:49
Galatasaray milli aradan yaralı dönüyor (YENİDEN), System.String[]

Galatasaray milli aradan yaralı dönüyorLuyindama sakatlandı, Omar ve Babel ile 3 oyuncu koronavirüse yakalandıSerhan TÜRK / İSTANBUL, - Galatasaray'da geçen sene milli maçta çapraz bağları kopan Luyindama, ülkesinden yine sakat dönüyor.

Galatasaray milli aradan yaralı dönüyor

Luyindama sakatlandı, Omar ve Babel ile 3 oyuncu koronavirüse yakalandı

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Galatasaray'da geçen sene milli maçta çapraz bağları kopan Luyindama, ülkesinden yine sakat dönüyor. Koronavirüse yakalanan Omar ve Babel'e bu sabah da 3 futbolcunun daha eklenmesiyle, sarı-kırmızılılar bir anda 6 oyuncusundan yoksun kaldı.

Milli maç nedeniyle Süper Lig'e verilen aralar Galatasaray'a yaramıyor. Geçen sezon milli maçta ön çapraz bağları kopan Demokratik Kongolu Christian Luyindama'nın sakatlığıyla büyük sıkıntı çeken sarı-kırmızılılar, yine bir milli arada üst üste şoklar yaşıyor. Norveç Milli Takımı'nda Omar, Hollanda Milli Takımı'nda Babel koronavirüse yakalandı. Luyindama ise bu defa kasığından sakatlandı. Ayrıca kulüpten bu sabah yapılan açıklamada 3 futbolcunun daha koronavirüse yakalandığı bildirildi. Bu gelişmeyle Galatasaray'da bir anda 6 eksik oluşurken, Luyindama'nın sakatlığının ne kadar süreceği merak ediliyor.BU GECE DÖNÜYORTecrübeli stoper, bu gece İstanbul'a dönecek ve yarın sabah MR'ı çekilecek. İlk bilgilere göre, Luyindama'nın 3-4 hafta sürebileceği tahmin edilen sakatlığıyla ilgili net raporu, kulüp doktoru Yener İnce, MR'ı gördükten sonra verecek.BABEL'İN YERİNE FALCAOGalatasaray'da koronavirüs testi pozitif çıkan Babel'in yerine teknik heyet Falcao'nun üzerinde duruyor. Demir Grup Sivasspor maçı öncesi antrenmanda üst adalesinden sakatlanan Falcao'nun Hes Kablo Kayseri maçına kadar hazır olması bekleniyor.SAĞ BEKE İKİ ADAY

Koronavirüse yakalanan bir başka isim Omar'ın yerine ise sağ bekte Şener ile Linnes arasında forma rekabeti yaşanacak. Şener'in son haftalardaki antrenman performansı teknik heyetin dikkatini çekiyor.


Galatasaray milli aradan yaralı dönüyor (YENİDEN)
Galatasaray milli aradan yaralı dönüyor (YENİDEN)
Galatasaray milli aradan yaralı dönüyor (YENİDEN)
Galatasaray milli aradan yaralı dönüyor (YENİDEN)
Galatasaray milli aradan yaralı dönüyor (YENİDEN)
Galatasaray milli aradan yaralı dönüyor (YENİDEN)

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray milli aradan yaralı dönüyor (YENİDEN) - Son Dakika Spor


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