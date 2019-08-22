Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Mitroglou ile yollarını ayırdı
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Galatasaray, Mitroglou ile yollarını ayırdı

1 saat önce

Galatasaray, Yunan golcü Konstantinos Mitroglou ile yollarını ayırdı.

Galatasaray, Mitroglou ile yollarını ayırdı, System.String[]

Galatasaray, Yunan golcü Konstantinos Mitroglou ile yollarını ayırdı.


Geçtiğimiz sezon Marsilya'dan 1,5 yıllığına kiralanan Mitroglou, yeni sezonda Hollanda ekibi PSV'nin formasını giyecek. Sarı-kırmızılı kulübün Yunan oyuncunun transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun 2019-2020 futbol sezonu için geçici transferi konusunda PSV N.V. Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, PSV N.V. Kulübü şirketimize oyuncunun sabit transfer ücretine istinaden net 1 milyon 250 bin Euro ödeyecektir. Yapılan anlaşma gereği şirketimiz oyuncuya 2019-2020 sezonu boyunca toplam net 1.950.000 Euro tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir" denildi.


Mitroglou, sarı-kırmızılı formayla 9 maça çıkarken, 2 gol kaydetmiş ve 1 de asist yapmıştı. - İSTANBUL

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, Marsilya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:52 Kaynak: İHA
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