Galatasaray, Mitroglou ile yollarını ayırdı

Galatasaray, Yunan golcü Konstantinos Mitroglou ile yollarını ayırdı.



Geçtiğimiz sezon Marsilya'dan 1,5 yıllığına kiralanan Mitroglou, yeni sezonda Hollanda ekibi PSV'nin formasını giyecek. Sarı-kırmızılı kulübün Yunan oyuncunun transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun 2019-2020 futbol sezonu için geçici transferi konusunda PSV N.V. Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, PSV N.V. Kulübü şirketimize oyuncunun sabit transfer ücretine istinaden net 1 milyon 250 bin Euro ödeyecektir. Yapılan anlaşma gereği şirketimiz oyuncuya 2019-2020 sezonu boyunca toplam net 1.950.000 Euro tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir" denildi.



Mitroglou, sarı-kırmızılı formayla 9 maça çıkarken, 2 gol kaydetmiş ve 1 de asist yapmıştı. - İSTANBUL