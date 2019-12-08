Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Paris Saint-Germain maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Galatasaray, Paris Saint-Germain maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Galatasaray, Paris Saint-Germain maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki altıncı maçında, 11 Aralık Çarşamba günü TSİ 23.00'te Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Paris Saint-Germain maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki altıncı maçında, 11 Aralık Çarşamba günü TSİ 23.00'te Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda, dün akşam Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle idmana başladı. Antrenmanın ana bölümünde 19 yaş altı takım ile 11'e 11 taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda, Alanyaspor ile oynanan maçta sağ alt arka adalesinde ağrı hissederek karşılaşmaya devam edemeyen ve ilk tedavisine başlanan Adem Büyük'ün sağlık durumu hakkındaki detaylı açıklamanın, yarın MR tetkiklerinin ardından yapılacağı belirtildi. Galatasaray'da Ryan Babel, tedavisinin ardından günü düz koşuyla tamamlarken, Sofiane Feghouli ise tedavisinin ardından ağırlıksız ortamda koşu çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Paris Saint-Germain karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.


- Tamamladı
UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alanyaspor maçı sonrası sakatlık açıklaması!
Aralıkta deniz keyfi Fernando Muslera Galatasaray'ı sırtlıyor! Kasımpaşa taraftarından Fikret Orman göndermesi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 20:09:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Paris Saint-Germain maçı hazırlıklarına başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]