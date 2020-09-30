Galatasaray, Rangers maçına hazır
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın deplasmanda İskoçya temsilcisi Rangers ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın deplasmanda İskoçya temsilcisi Rangers ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Ibrox Stadı'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.
Sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Rangers maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.
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