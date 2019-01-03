Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Rodrigues'i Kap'a Bildirdi

Galatasaray, Rodrigues'i Kap'a Bildirdi

1 saat önce

Galatasaray Kulübü, Garry Rodrigues'in transferi konusunda Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımı ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Rodrigues'i Kap'a Bildirdi, System.String[]
Galatasaray Kulübü, Garry Rodrigues'in transferi konusunda Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımı ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in transferi konusunda Al Ittihad Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:58 Kaynak: DHA

Suudi Arabistan, Garry Rodrigues, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, Spor
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