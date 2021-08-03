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Galatasaray sağ gösterip sol vuruyor! Morutan konuşulurken Claudinho ile görüşme yapıldı - Son Dakika

Galatasaray sağ gösterip sol vuruyor! Morutan konuşulurken Claudinho ile görüşme yapıldı

03.08.2021 17:01
Galatasaray sağ gösterip sol vuruyor! Morutan konuşulurken Claudinho ile görüşme yapıldı, System.String[]

Fatih Terim'in basın mensuplarına yaptığı açıklamada 'izledim' dediği oyuncunun Brezilya'nın olimpiyat kadrosunda yer alan 10 numara Claudinho olduğu ortaya çıktı. Oyuncunun tapusuna sahip Brezilya ekibi Bragantino ile görüşme yapıldığı belirtildi.

Steau Bükreş Başkanı Gigi Becali'nin "10 milyon euro" istemesiyle Morutan defterini kapatan Galatasaray'ın gündemine yeni bir 10 numara girdi. Önceki gün basın mensuplarıyla bir araya gelen Fatih Terim'in, "Buraya, Selçuk Hoca ve Necati Hoca ile bir oyuncu seyredip geldim" ifadesi dikkat çekmişti.

Galatasaray sağ gösterip sol vuruyor! Morutan konuşulurken Claudinho ile görüşme yapıldı

Sabah'ın haberine göre; Tecrübeli teknik adamın izlediği oyuncunun Claudinho, izlediği maçın ise Sambacıların Mısır'ı 1-0 yendiği Olimpiyat Oyunları Çeyrek Final maçı olduğu öğrenildi.

SON KARARI VERME AŞAMASI

Galatasaray sağ gösterip sol vuruyor! Morutan konuşulurken Claudinho ile görüşme yapıldı

Terim'in yakından takip ettiği 24 yaşındaki oyuncu için kulübü Bragantino'nun son kararı verme aşamasında olduğu bildirildi.

Galatasaray sağ gösterip sol vuruyor! Morutan konuşulurken Claudinho ile görüşme yapıldı

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray sağ gösterip sol vuruyor! Morutan konuşulurken Claudinho ile görüşme yapıldı - Son Dakika Spor


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