Galatasaray şampiyonluğa ulaşması durumunda ezeli rakiplerinden fazla gelir elde edecek

Şampiyonluğa ulaşması durumunda en yüksek geliri Galatasaray elde edecek. Sarı-kırmızılılar sezonu zirvede bitirmeleri durumunda toplam 260 milyon lirayı kasasına koyacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN DEV GELİR

Galatasaray şampiyonluk ipini göğüslerse, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağı için 43 milyon, geçmiş 22 şampiyonluğundan 92 milyon, sezon sonu sıralamasından yaklaşık 50 milyon, performans priminden ise yaklaşık 80 milyon lira alacak. Toplam geliri 260 milyon lirayı geçecek.

EN AZ BEŞİKTAŞ KAZANACAK

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe performans primi, sezon sonu sıralama primi ve "ayakbastı parası" kalemlerinden Galatasaray ile benzer gelirleri elde edecek. Üç takım arasındaki gelir farkını, geçmiş şampiyonluklar oluşturacak. Ligde 15 şampiyonluğu olan siyah-beyazlılar 63, 19 şampiyonluğu olan sarı-lacivertliler ise 80 milyon liranın sahibi olacak. Mutlu sona ulaşmaları durumunda Kara Kartal yaklaşık 230, sarı-lacivertliler ise 245 milyon liralık geliri kasasına koyacak.