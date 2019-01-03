Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un Sezonun Geri Kalan...
1 saat önce
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un sezonun geri kalan kısmında kadro planlamalarında olmadığını açıkladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un sezonun geri kalan kısmında kadro planlamalarında olmadığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:00 Kaynak: AA
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