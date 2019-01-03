Son Dakika Haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un Sezonun Geri Kalan...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un Sezonun Geri Kalan...

1 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un sezonun geri kalan kısmında kadro planlamalarında olmadığını açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un Sezonun Geri Kalan..., System.String[]
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un sezonun geri kalan kısmında kadro planlamalarında olmadığını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:00 Kaynak: AA

Serdar Aziz, Fatih Terim, Eren Derdiyok, Spor
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