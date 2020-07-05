Galatasaray-Trabzonspor maçından notlar - Son Dakika

Galatasaray-Trabzonspor maçından notlar

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynanan Medipol Başakşehir müsabakasının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynanan Medipol Başakşehir müsabakasının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene

Tecrübeli teknik adam, Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakaya takımını Okan Kocuk, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Ömer Bayram, Emre Akbaba 11'i ile çıkardı.

Fatih Terim, ligin 29. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir müsabakasında ilk 11'de görev verdiği Henry Onyekuru'yu kiralık sözleşmesinin sona ererek Monaco'ya dönmesi, Mario Lemina'yı da sakatlığı nedeniyle Trabzonspor mücadelesinde oynatamadı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu futbolcuların yerine Taylan Antalyalı ile sakatlığı geçen Marcao'yu sahaya sürdü.

Terim, Medipol Başakşehir karşılaşmasının başlangıç kadrosunda yer alan Martin Linnes'i ise yedeğe çekerek bu oyuncunun yerine sarı kart cezasını dolduran Mariano'yu görevlendirdi.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Martin Linnes, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika ve Emin Bayram görev bekledi.

Marcao, 3 maç sonra forma giydi

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, 3 lig maçından sonra sahaya çıktı.

Haziran ayının başında antrenmanda sakatlanan 24 yaşındaki futbolcu, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir maçlarını kaçırmıştı.

Taylan Antalyalı 3. kez 11'de

Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Taylan Antalyalı, bu sezon 3. kez bir lig maçına ilk 11'de başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında TFF 1. Lig temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan kadrosuna kattığı Taylan, bu sezon 11. lig maçında forma giydi. Daha önceki karşılaşmalarında 2'sine ilk 11'de başlayıp, 8'inde sonradan oyuna dahil olan Taylan, Trabzonspor mücadelesinde de ilk 11'de görev yaptı.

Taylan, 17. haftadaki Fraport Tav Antalyaspor ile 24. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmalarında ilk 11'de görev yapmıştı.

Falcao yine kadroda yok

Galatasaray'ın yıldız santrforu Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekibin, Süper Lig'in 28. haftasında yaptığı Gaziantep FK mücadelesinde sakatlanan Falcao, Medipol Başakşehir maçının ardından Trabzonspor karşılaşmasında da forma giyemedi.

Bu sezon başında kadroya katılan Falcao, Süper Lig'de 16 karşılaşmada görev yaparken sakatlığı nedeniyle ligdeki 11. maçını kaçırdı. Kolombiyalı golcü, takımını tribünde destekledi.

Galatasaray'da ayrıca Fernando Muslera, Florin Andone ve Mario Lemina sakatlıkları, Adem Büyük ise cezası nedeniyle Trabzonspor'a karşı görev yapamadı.

Trabzonspor'da 3 değişiklik

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, son oynanan MKE Ankaragücü müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Genç teknik adam, Galatasaray karşısına takımını Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Manuel da Costa, Filip Novak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Alexander Sörloth 11'i ile çıkardı.

Bordo-mavili takımda ligde son oynanan MKE Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan Joao Pereira, sarı kart cezası nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemedi. Guilherme Marques ile Gaston Campi ise Hüseyin Çimşir tarafından yedeğe çekildi.

Bu futbolcuların yerine Kamil Ahmet Çörekçi, da Costa ile sakatlığı geçen Ekuban forma giydi.

Hüseyin Çimşir, yedek kulübesinde ise Erce Kardeşler, Guilherme, Anthony Nwakaeme, Doğan Erdoğan, Gaston Campi, Manoel Carvalho, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Koray Kılınç, Serkan Asan'a yer verdi.

Hakemler ve takımların ateşi ölçüldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hakemler ile takımlar, ateşi ölçüldükten sonra stada alındı.

Türk Telekom Stadı'nda hakemler ile takımların giriş yaptığı kapıya sağlık ekipleri tarafından masa kuruldu. Karşılaşma için stada gelen hakemler, teknik ekipler, futbolcular ve takım görevlilerinin ateşi ölçüldü.

Trabzonspor, Galatasaray, Fatih Terim, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 21:05 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray-Trabzonspor maçından notlar - Son Dakika Spor

Son Dakika

16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 16:38 Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti 16:08 65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü 15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 11:44 Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 09:27 Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
00:13
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
23:41
İkinci dalga paniği yaşayan İspanya'da tehlike çanları çalıyor! 2 günde 270 bin kişi karantinaya alındı
20:24
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
19:09
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
18:35
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17:44
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
16:47
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
16:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 03:11:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray-Trabzonspor maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]