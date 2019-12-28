Galatasaray, TT Stadı'nda Antalyaspor'u konuk edecek! 3 gol atarlarsa iddaa'da...

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GALATASARAY - ANTALYASPOR



Geçen haftayı İzmir'de geçiren Galatasaray, Göztepe karşısında puan alamadı ve son 5 haftadaki 10. puanını kaybetmiş oldu.



Zirveyle arasındaki puan farkı 10'a çıkan Galatasaray'da Luyindama, Andone, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Steven N'Zonzi yok. Şener Özbayraklı ve Marcao'nun durumları maç saati netleşecek.



Son dönemdeki galibiyet hasretini sonlandırmak için evlerinde çıktıkları Ankaragücü maçında iki kez öne geçen Antalyaspor, son anlarda yediği golle iki puan kaybetti ve galibiyet hasreti 9 maça çıktı.



Stjepan Tomas ile birlikte çıktıkları 5 maçta da kazanamadılar.



Sakat olan Harun ve Charles'ın yanı sıra Diego Angelo, Cissokho, Bahadır Öztürk, Serdar Özkan ve Aatif Chahechouhe maç kadrosuna alınmadı.



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Galatasaray, 2010'dan beri evinde Süper Lig'de Antalyaspor'a kaybetmiyor.



İki ekip arasında İstanbul'da oynanan son 4 Süper Lig maçı da "2.5 ÜST" bitti.



Antalyaspor'un bu sezon ligdeki 8 deplasman maçının 6'sı "KG YOK" bitti.

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