Galatasaray Voleybol, Bogdanka'ya Yenildi

22.01.2026 23:21
Galatasaray HDI Sigorta, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Bogdanka'ya 3-1 mağlup oldu.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

Galatasaray HDI Sigorta: Can Koç, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Wright, Maar, Alonso (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül)

Bogdanka: Young, McCarthy, Henno, Leon, Grozdanov, Komenda (Hoss, Gyimah, Sasak)

Setler: 26-24, 17-25, 19-25, 18-25

Süre: 110 dakika (33, 24, 26, 27)

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında konuk ettiği Polonya takımı Bogdanka'ya 3-1 yenildi.

Sarı-kırmızılı takım, organizasyondaki dördüncü maçında 29 Ocak'ta bir diğer Türk ekibi Halkbank ile sahasında karşılaşacak.

Kaynak: AA

Galatasaray, Voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

