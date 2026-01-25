Galatasaray, Yaser Asprilla'yı Kiraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray, Yaser Asprilla'yı Kiraladı

Galatasaray, Yaser Asprilla\'yı Kiraladı
25.01.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Girona'dan Yaser Asprilla'yı sezon sonuna kadar bedelsiz kiraladı.

GALATASARAY, İspanya La Liga ekibi Girona'da forma giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla'yı sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralık kadrosuna kattığını açıkladı.

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Noa Lang'ın ardından bir transferi daha bitirdi. Sarı-kırmızılar, İspanya La Liga ekibi Girona'da forma giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla'yı sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralık kadrosuna kattığını duyurdu. Galatasaray, Yaser Asprilla'ya 2025-2026 sezonu için 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret ödeyecek. Kolombiyalı oyuncu, Galatasaray'da 22 numaralı formayı giyecek.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Yaser Esneyder Asprilla Martinez ve kulübü Girona Futbol Club SAD ile oyuncunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için bedelsiz geçici satın alma opsiyonlu transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır. Futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 1.200.000 Euro garanti ücret ödenecektir."

Kaynak: DHA

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Yaser Asprilla'yı Kiraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu
Jandarmanın durdurduğu araçtan 450 kilo bozulmuş et çıktı Jandarmanın durdurduğu araçtan 450 kilo bozulmuş et çıktı
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
İllallah eden mahalleli evinin camına “Uyuşturucu satışı yoktur“ yazısı astı İllallah eden mahalleli evinin camına "Uyuşturucu satışı yoktur" yazısı astı
Eski teknik direktör tesisatçıyı dövdü Eski teknik direktör tesisatçıyı dövdü

20:09
Davos Zirvesi’nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
19:48
Juventus’tan En-Nesyri için resmi açıklama
Juventus'tan En-Nesyri için resmi açıklama
19:26
Gaziantep’te 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem
18:59
“Proje okullarında mülakat“ iddiasına yanıt
"Proje okullarında mülakat" iddiasına yanıt
18:54
Fenerbahçe’den Milan Skriniar kararı
Fenerbahçe'den Milan Skriniar kararı
18:29
Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı
Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı
18:22
Beşiktaş’ta savunmaya 1.94’lük kule
Beşiktaş'ta savunmaya 1.94'lük kule
17:46
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
17:40
Korkunç görüntüler Dumanlar gökyüzünü kapladı
Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 22:01:17. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Yaser Asprilla'yı Kiraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.