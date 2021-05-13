Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Antrenmanın bu bölümünde son lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri 'ndeki idman ısınmayla başladı. Gruplar halinde dar alanda pas çalışmasıyla süren idmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun oynandı.

Süper Lig'in 42. ve son haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray , hazırlıklarına başladı.

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