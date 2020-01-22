Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek - Son Dakika Spor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek

12 dakika önce

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek, System.String[]

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

İki takım arasında Rize'de oynanan turun ilk maçı 1-1 sonuçlanmıştı. İstanbul'daki müsabakada galip gelecek takım adını çeyrek finale yazdıracak. Galibiyetin yanı sıra Galatasaray 0-0 beraberlikte, Çaykur Rizespor ise 2-2 ve daha fazla gollü beraberlikte turu geçen taraf olacak. 90 dakikanın 1-1 sonuçlanması durumunda maç, uzatmalara gidecek.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Christian Luyindama ve Florin Andone, sıtma nedeniyle tedavi gören Henry Onyekuru ile kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

Kupa yolu

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-kırmızılı takım, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u iki maç sonunda eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Çaykur Rizespor ise 4. turdan başladığı organizasyonda Bölgesel Amatör Lig takımı 1074 Çankırıspor'u kupa dışına itti. Karadeniz temsilcisi, 5. turda ise TFF 2. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor'u eleyerek son 16 turuna kaldı.

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:42 Kaynak: AA
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