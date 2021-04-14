Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in sözleşmesi çalındı

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in Zamalek'teki kontratı, kulübü Zamalek'Te sıkıntıya neden oldu. Mısır basınında yer alan haberlere göre oyuncunun sarı-kırmızılılara transferi öncesi imzaladığı Zamalek kulübündeki bu sözleşme ortadan kayboldu.

"KONTRATI ÇALINDI"

Koora365 haber sitesinde 'Mostafa Mohamed'in kontratı Zamalek'ten çalındı' başlığıyla yayınlanan haberde 23 yaşındaki forvetin Galatasaray'a transferi öncesi imzaladığı yeni sözleşmesinin bulunamadığı bildirildi. Futbolcunun kontratının bulunamamasının kulüpte kriz çıkardığı belirtildi.