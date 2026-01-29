Galibaf'tan Trump'a Savaş Uyarısı - Son Dakika
Politika

Galibaf'tan Trump'a Savaş Uyarısı

29.01.2026 13:40
İran Meclis Başkanı Galibaf, Trump'ın savaş çıkarabileceğini ancak sonuçları kontrol edemeyeceğini belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "Belki de Trump bir savaş başlatabilir ancak sonunu kontrol edemez" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Amerikan haber kanalı CNN'e verdiği röportajda son dönemde yeniden tansiyonun yükseldiği ABD ile ilişkilere değindi. Galibaf, "Uluslararası düzenlemeler çerçevesinde bir anlaşmaya varmak için samimi görüşmeler yapılırsa, olur. Ancak, Ama ABD Başkanı bu tür görüşmelerin peşinde değil. O sadece kendi iradesini başkalarına dayatmak istiyor" ifadelerini kullandı.

"Bana göre, Trump gerçekten dürüstse, barış arayışındaysa ve Nobel Barış Ödülü'nü almak istiyorsa, gerçek barışa doğru ilerlemeli, ilk icraatı savaş kışkırtıcılarından ve İran'ın boyun eğmesini isteyenlerden arınmak kurtulmak olmalıdır" diyen Galibaf, "Belki de Trump bir savaş başlatabilir ancak sonunu kontrol edemez. Evlerinden binlerce kilometre uzakta konuşlandırdığı binlerce ABD askeri zarar görecek, ki u iyi bir şey değil" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Galibaf'tan Trump'a Savaş Uyarısı

