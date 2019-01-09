Son Dakika Haberleri: Gambiya'da Darbeci Askerlerin Cenazeleri 5 Yıl Sonra Teslim Edildi

Gambiya'da Darbeci Askerlerin Cenazeleri 5 Yıl Sonra Teslim Edildi

31 dakika önce

Gambiya'da eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh'e karşı 2014'te düzenlenen darbe girişimi sırasında ölen askerlerden üçünün cesedi ailelerine 5 yıl sonra teslim edildi.

Gambiya'da Darbeci Askerlerin Cenazeleri 5 Yıl Sonra Teslim Edildi, System.String[]
Gambiya'da eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh'e karşı 2014'te düzenlenen darbe girişimi sırasında ölen askerlerden üçünün cesedi ailelerine 5 yıl sonra teslim edildi.

Gambiya Adalet Bakanı Abubacarr Tambadou, Jammeh'e karşı darbe girişiminde hayatını kaybeden 3 askerin cesetlerinin ailelerine teslim edildiğini açıkladı.

Tambadou, "Cenazeleri teslim etmek hükümetin insan hakları kurallarına uymasının bir parçasıdır. Her insan, öldüğü şartlardan bağımsız uygun bir cenazeyi hak eder." dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbe ile Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Jammeh, iktidarında işkence ve tecavüz gibi çeşitli hak ihlalleri iddialarıyla suçlanmış ve 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanı seçimini rakibi Adama Barrow karşısında kaybetmişti.

Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, daha sonra iktidarı bırakması yönündeki çağrıları da reddetmişti.

Görevi Barrow'a 19 Ocak 2017'de devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Daha sonra baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak'ta ülkeden ayrılarak, Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:07 Kaynak: AA

Gambiya, Güncel
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