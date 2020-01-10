"Gamonya: Hayaller Ülkesi" filminin gösterimi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Gamonya: Hayaller Ülkesi' filminin gösterimi yapıldı - Son Dakika

"Gamonya: Hayaller Ülkesi" filminin gösterimi yapıldı

6 saat önce

Yapımını Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) üstlendiği çocuk filmi "Gamonya: Hayaller Ülkesi"nin gösterimi Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Yapımını Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) üstlendiği çocuk filmi "Gamonya: Hayaller Ülkesi"nin gösterimi Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Başiskele ilçesindeki bir alışveriş merkezinde yer alan sinemada yapılan gösterime film ekibi, oyuncular, çocuklar ve aileleri katıldı.

Film gösterimi öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan yönetmen Tuğçe Soysop, anlattıkları mesajların çocuklara güzel bir şekilde ulaşmasını arzuladıklarını belirterek, izleyicilerin salonlardan eğlenerek çıkmasını istediklerini söyledi.

Daha çok çocuk filmi yapılmasını arzuladıklarını ifade eden Soysop, şunları kaydetti:

"Daha çok çocuk sinemaya gitsin istiyoruz. Filmde iyilik ve kötülük kavramlarından bahsediyoruz. İnsan ne kadar iyidir, ne kadar kötüdür. Dizilerdeki, filmlerdeki gibi saf iyilik, saf kötülük var mı? Yoksa herkesin içinde biraz iyilik, biraz kötülük de var mı? Kötü insanlar da iyi olabilirler mi? Bunları anlatıyoruz aynı zamanda arkadaşlık ve dostluktan bahsediyoruz. Aynı zamanda da insan sorunlarıyla iyi bir insan olarak nasıl mücadele edebilir, bunu anlatıyoruz."

Daha sonra filmin gösterimi yapıldı.

"Gamonya: Hayaller Ülkesi" filmi

Yönetmen koltuğunda Tuğçe Soysop'un oturduğu, BKM yapımı fantastik macera türündeki "Gamonya: Hayaller Ülkesi" filminin oyuncu kadrosunda Berat Efe Parlar, Eda Döğer, Ahmet Rıfat Şungar, Ali Uyandıran, Burcu Altın, Dora Dalgıç, Zeynep Ilgın Çelik gibi isimler yer alıyor.

Film, bilmediği bir dünyada zorlu mücadeleye girişen küçük bir çocuğun hikayesini konu ediniyor.

Gamonya: Hayaller Ülkesi filminin gösterimi yapıldı

Beşiktaş Kültür Merkezi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:55 Kaynak: AA
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