Gamze Akkuş İlgezdi, Başkent Kültür Yolu Festivali ile İlgili İddiaları Meclis Gündemine Taşıdı - Son Dakika
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Gamze Akkuş İlgezdi, Başkent Kültür Yolu Festivali ile İlgili İddiaları Meclis Gündemine Taşıdı

03.06.2022 11:33
Gamze Akkuş İlgezdi, Başkent Kültür Yolu Festivali ile İlgili İddiaları Meclis Gündemine Taşıdı

CHP’nin kültür ve sanattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, bu yıl ilk kez düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali için hazırlanan bir gösteriye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un müdahale ettiği iddiasını ve programda Anıtkabir’e yer verilmemesini Meclis gündemine taşıdı. İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, “Bakan Yardımcısı hakkında bir soruşturma açılacak mıdır? 70’i aşkın durakta 300’den fazla etkinliğe ev sahipliği yapan Başkent Kültür Yolu Festivali rotasında neden Anıtkabir’e yer verilmemiştir” diye sordu.

CHP'nin kültür ve sanattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, bu yıl ilk kez düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali için hazırlanan bir gösteriye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un müdahale ettiği iddiasını ve programda Anıtkabir'e yer verilmemesini Meclis gündemine taşıdı. İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, "Bakan Yardımcısı hakkında bir soruşturma açılacak mıdır? 70'i aşkın durakta 300'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapan Başkent Kültür Yolu Festivali rotasında neden Anıtkabir'e yer verilmemiştir" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Başkent Kültür Yolu Festivali'ne ilişkin iddialarla ilgili Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

"BAKAN YARDIMCISI GÖSTERİNİN PROVALARINA KATILARAK DEKORA, IŞIĞA, KOSTÜME VE HATTA OYUNCULUĞA KARIŞIYOR"

İlgezdi, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Tiyatro oyuncuları, yapılan baskı ve mobbingler ile ilgili sosyal medya hesaplarından isyan etmektedir. Tiyatro tarihimizde bir ilk yaşanıyor; Bakan Yardımcısı, gösterinin provalarına katılarak dekora, ışığa, kostüme ve hatta oyunculuğa karışıyor. Bu mobbinge ve sansüre sessiz kalamayan yönetmen Adnan Erbaş ise gösteriyi bırakıyor. Şehir ve bölge planlamacısı Bakan Yardımcısı, kendinde nasıl bir hak ve yetki görüyor ki provalara katılıp tiyatro oyununa müdahale edebiliyor, yönetmene ve oyunculara baskı yapabiliyor? Hatta Devlet Tiyatroları Genel Müdürü'nde olan atama yetkisini bile kendisinin kullandığı iddia ediliyor. Bu, sadece AKP iktidarında yaşanabilecek bir şey" dedi.

"ANITKABİR'E YER VERMEMELERİ BU ÜLKENİN KURUCU DEĞERLERİNE VE ATATÜRK'E DÜŞMANLIKLARININ KANITI"

"Ankara'nın tarihi ve modern yüzünü yansıtma iddiası ile yaptıkları Başkent Kültür Yolu Festivali'ndeki 70'i aşkın durakta Anıtkabir'e yer vermemeleri, bu ülkenin kurucu değerlerine ve Atatürk'e düşmanlıklarının kanıtı" diyen İlgezdi, önergesinde Bakan Ersoy'a şu soruları sordu:

"Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un mezun olduğu okullar hangileridir? Yavuz, bugüne kadar tiyatro ile ilgili hangi eğitimleri almıştır? Yavuz'un sahneye konacak oyuna müdahale yetkisi nereden gelmektedir? Bakan Yardımcısı'nın oyunun rejisine karıştığı doğru mudur? Bakan Yardımcısı hakkında bir soruşturma açılacak mıdır? Bakan Yardımcısı'nın yasal olarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürü'nün yetkisinde olan ve sanatsal görevlileri de içeren bütün atama yetkilerini kendi üzerine almasının dayanağı nedir? 70'i aşkın durakta 300'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapan Başkent Kültür Yolu Festivali rotasında neden Anıtkabir'e yer verilmemiştir?"

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Gamze Akkuş İlgezdi: 'Siz Sigara Zammı ile Meşgulsünüz, Gençlerimiz Umurunuzda Değil' Gamze Akkuş İlgezdi: 'Siz Sigara Zammı ile Meşgulsünüz, Gençlerimiz Umurunuzda Değil'
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gamze Akkuş İlgezdi, Başkent Kültür Yolu Festivali ile İlgili İddiaları Meclis Gündemine Taşıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gamze Akkuş İlgezdi, Başkent Kültür Yolu Festivali ile İlgili İddiaları Meclis Gündemine Taşıdı - Son Dakika
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