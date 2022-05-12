Gamze Akkuş İlgezdi: Bu Ülkede İnsan Sağlığı Hayırseverlerin Yardımlarıyla Sağlanabiliyor - Son Dakika

CHP'nin sağlıktan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'deki 800 bine yakın epilepsi hastasından çoğunun yaklaşık bir yıldır ilaçlarına erişemediğini belirtti. İlgezdi, epilepsi tedavisinde en çok kullanılan ilaçların ve ilaca yanıt vermeyenlerin kullandığı Vagus pilinin Türkiye'ye getirilmesi için sosyal medyada kampanya düzenlendiğini kaydederek, "Bu ülkede insan sağlığı hayırseverlerin yardımlarıyla sağlanabiliyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, epilepsi hastalarının tedavisinde kullanılan ve yurt dışından getirilen ilaçlarda yaşanan soruna dikkat çekti. İlgezdi'nin açıklaması şöyle:

"EURO MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ, DÖVİZ KURUNUN ARTIŞ GÖSTERMESİ GİBİ SEBEPLERDEN DOLAYI NE YAZIK Kİ EPİLEPSİ HASTALARININ İLAÇLARI ULAŞILMAZ HALE GELDİ"

"Epilepsi dediğimiz hastalık, beyinde bulunan sinir hücrelerinin aşırı ve kontrolsüz elektrik üretmesiyle oluşan nörolojik hastalık ve nöbetleridir. Türkiye'de yaklaşık 800 bine yakın epilepsi hastası bulunmaktadır. Ülke bazında oranladığımızda ise Türkiye'nin yüzde 1'i epilepsi hastası diyebiliriz. Epilepsi hastalarımızın kullanmak zorunda olduğu, nöbetleri azaltan veya engelleyen birtakım ilaçlar var. Bu ilaçlarımız, büyük çoğunlukla yurt dışından getirilmekte olan ilaçlar. Ancak euro maliyetlerindeki artış, döviz kurunun artış göstermesi gibi sebeplerden dolayı ne yazık ki epilepsi hastalarının ilaçları ulaşılmaz hale geldi. İnsanlar, ilaçlara ulaşamadığından dolayı yoğun bakımlara yatmak zorunda kaldı. Neredeyse bir yıldır, birçok epilepsi hastasının ailesinden ilaçlara ulaşamadıklarına dair geri dönüşler alıyorum. İnsanlar, sosyal medyadan, en çok kullanılan epilepsi ilacı olan Frisium'un Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirilmesi için imza topluyor. Epilepsi hastalarının en çok kullandığı bir diğer ilaç olan Ospolot da yurt dışından getirilemeyen ilaçlardan biri."

"BİR DE TÜRKİYE'YE HİÇ GELMEYEN İLAÇLAR VAR"

Bir de Türkiye'ye hiç gelmeyen ilaçlar var. Bu ilaçlar Sağlık Bakanlığı'nın özel izniyle getirilebiliyor, ancak bu izni alabilen çok nadir. Perampanel içerikli brivaracetam ve eslikarbazepin ilaçları bunlardan bazıları. Lorazepam dediğimiz epilepsi ilacı tüm dünya kullanır fakat bizde yok. Edindiğimiz bilgilere göre, bu ilacı alabilen, ülkemizde sadece birkaç hastamız var. Diğer bir epilepsi ilacı olan Cannabidiol da Türkiye'ye hiç gelmeyen ilaçlardan. Trileptal epilepsi ilacı Türkiye'de üretiliyordu fakat artık üretilemiyor, çünkü hammadde sorunumuz var. Nöbetlerin peş peşe geldiği durumlarda kullanılan Rivotril'inampul formu, epilepsi hastaları için hayati önem taşımaktaydı fakat artık bu ilaca da ulaşılamıyor.

"BU ÜLKEDE İNSAN SAĞLIĞI HAYIRSEVERLERİN YARDIMLARIYLA SAĞLANABİLİYOR"

Türkiye'deki epilepsi hastalarının yüzde 30-35'inin nöbetleri, ilaç kullanamadığı taktirde durmuyor. Bu hastalarımız, 'tedaviye dirençli' dediğimiz, ilaçla başa çıkılamayan hastalardır. İlaçla tedavi yapılamadığı zamanlarda Vagus pili dediğimiz bir pil gerekiyor. Sinirlere küçük uyarılar veren bu pil, hastalarımıza yüzde 50 oranında bir fayda sağlıyor ve hastalarımız şifa buluyor. Üstelik pilin belirli aralıklarla da yenilenmesi gerekiyor. Ancak bu pile ulaşmak için de hastalarımızın aileleri sosyal medyadan çağrılar yapıyor, yardım kampanyaları düzenliyor. Bu ülkede insan sağlığı hayırseverlerin yardımlarıyla sağlanabiliyor."