Gana'da akaryakıt yüklü tanker ile minibüs çarpıştı: 12 ölü - Son Dakika

Yangında tankerin sürücüsü ile minibüste bulunan 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin Agona bölgesindeki Swedru-Winneba kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tanker minibüse çarpıştı ve ardından alev aldı.

Batı Afrika ülkesi Gana 'da, akaryakıt yüklü tanker ile minibüsün çarpışmasının ardından çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu

Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı

Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum

Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde

Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı