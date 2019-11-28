GAP çiftçisinin hububat ekim telaşı - ŞANLIURFA

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Şanlıurfa'daki çiftçiler bugünlerde yeni sezon için ekim telaşı yaşıyor.

Yaklaşık 6,5 milyon dekar alanda hububat tarımının yapıldığı kentte, ülke mercimeğinin yüzde 36'sı, arpanın yüzde 15'i, buğdayın ise yüze 10'u üretiliyor.

Tarlalarını çeşitli işlemlerden geçiren Şanlıurfalı çiftçiler, ardından tohum ekiyor, gübre atıyor.

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekim nöbeti olarak adlandırılan "Bitkisel Üretim Desteklemelerinde Münavebe Uygulamaları"nın hayata geçirilmesi sayesinde bu yıl hububat ekiminin artacağını söyledi.

Uygulamayla, bir ürünün 3 yıl arka arkaya ekilmesi durumunda o üründe üçüncü ekime destekleme yapılmadığına dikkati çeken Eyyüpoğlu, şöyle devam etti:

"Bu nedenle pamuk ekiminin az olmasını bekliyoruz. Hububatta özellikle buğday ekiminde yüzde 50'ye yakın artış yaşanacağını tahmin ediyoruz. Geçen yıl yağışlar çok iyiydi. Şükürler olsun çiftçilerimiz istediği verimi aldı. Bu yıl yağışlar gecikmeye başladı. Bu da çiftçimizi telaşlandırıyor. Kentin birçok bölgesinde çiftlerimiz tarlalarını sürdü, ekime hazır hale getirip tohumlarını ekmeye başladı."

"Yağmurlar başlamadan ekiyoruz"

Harran Ovası'nda yaklaşık 40 yıldır çiftçilik yapan Hasan Dağla da geçen yıl tarlasına pamuk ektiğini ancak beklediği kazancı elde edemediğini belirterek, bu yıl buğday ekimi yaptığını söyledi.

Bu yılın bereketli olmasını beklediklerini dile getiren Dağla, "Pamuk hasadının ardından tarlamızın sürümü ve tapanını yaptıktan sonra gübre attık. Yağmurlar başlamadan tohumlarımızı toprağa ekiyoruz. Elimizi çabuk tutmaya çalışıyoruz." dedi.