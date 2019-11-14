Son Dakika Haberleri: Garanti BBVA bir kez daha Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde
Son Dakika Güncel Garanti BBVA bir kez daha Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde - Son Dakika

Garanti BBVA bir kez daha Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde

6 saat önce

Garanti BBVA, Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik alanında en iyi performans gösteren şirketlerin dahil edildiği "BIST Sürdürülebilirlik Endeksine" altıncı kez girme başarısını gösterdi.

Garanti BBVA bir kez daha Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde, System.String[]

Garanti BBVA, Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik alanında en iyi performans gösteren şirketlerin dahil edildiği "BIST Sürdürülebilirlik Endeksine" altıncı kez girme başarısını gösterdi.


Garanti BBVA açıklamasına göre, söz konusu endeks, şirketlerin, küresel ısınma, doğal kaynakların tükenmesi, su kaynaklarının azalması, sağlık, güvenlik, istihdam gibi Türkiye ve dünya için önemli olan sürdürülebilirliğe ilişkin meselelere nasıl yaklaştıklarını ortaya koyuyor, yaptıkları faaliyetlerin ve aldıkları kararların bağımsız bir gözle değerlendirilmesini ve bir anlamda tescil edilmesini sağlıyor.


Tüm faaliyetlerine entegre olan çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki uygulamalarının dünya standartlarında olduğunu uluslararası birçok önemli endekste yer alarak kanıtlayan banka, Türkiye'den "Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi"nin (DJSI) Gelişmekte Olan Piyasalar kategorisine giren tek banka olma başarısını 2019 yılında da devam ettirdi. Kurumların etik, kurumsal yönetişim, finansman faaliyetleri, tüm değer zinciri bazında çevresel ve sosyal performans, risk yönetimi, iklim değişikliği önlemleri, şeffaflık, tedarik zinciri, insan ve çalışan hakları gibi pek çok konunun değerlendirmesine göre belirlendiği bu endekste ise Garanti BBVA, üst üste beşinci kez yer aldı.

Aynı zamanda, Londra Borsası ve Financial Times'ın ortak sahipliğindeki bağımsız organizasyon FTSE'nin, güçlü çevresel, sosyal ve yönetişim uygulamalarını hayata geçiren şirketlerin performanslarını ölçen "FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi"nde yer almaya devam ediyor.

Cinsiyet eşitliği konusunda insan kaynakları, müşteriler ve toplum nezdinde yaptığı çeşitli uygulama ve çalışmalarla da banka, dünya çapında 36 ülke ve bölgede, 10 farklı sektörden 230 şirketin bulunduğu "Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi"nde de Türkiye'den yer alan tek şirket olmayı sürdürüyor.

Çevresel, sosyal ve yönetişim konularındaki politikaları ve öncü uygulamalarının bir sonucu olarak Garanti BBVA, 2018 yılı içerisinde, yukarıdakiler dahil 8 farklı endeskte yer almaya hak kazandı.

Banka aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans İnisiyatifinin Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ni oluşturan dünyadan 30 kurucu üye ve 130 kurucu imzacı arasında bulunuyor.

Borsa İstanbul, Dow Jones, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:28 Kaynak: AA
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