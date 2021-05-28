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Garanti BBVA'dan Mastercard logolu kredi kartlarını "BonusFlaş" üzerinden kontrol imkanı - Son Dakika

Garanti BBVA'dan Mastercard logolu kredi kartlarını "BonusFlaş" üzerinden kontrol imkanı

28.05.2021 13:55
Garanti BBVA'dan Mastercard logolu kredi kartlarını

Garanti BBVA ve Mastercard iş birliği ile yurt dışı merkezli dijital platform veya alışveriş sitelerinde kayıtlı tüm Mastercard logolu kredi kartlarını BonusFlaş uygulaması üzerinden kontrol etme imkanı sunuyor.

Garanti BBVA ve Mastercard iş birliği ile yurt dışı merkezli dijital platform veya alışveriş sitelerinde kayıtlı tüm Mastercard logolu kredi kartlarını BonusFlaş uygulaması üzerinden kontrol etme imkanı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Mastercard logolu Garanti BBVA kredi kartı sahipleri, yeni uygulama sayesinde, bundan böyle dijital eğlence platformu ve global e-ticaret sitelerinde üyelik veya alışveriş için kayıtlı ödeme talimatlarını BonusFlaş uygulaması üzerinden takip edebiliyor.

Mastercard'ın Türkiye'de ilk kez Garanti BBVA ile kart kullanıcılarına sunduğu Maskeleme Teknolojisi ile (Tokenization) müşteriler, Mastercard logolu kredi kartlarının hangi platformda ödeme için kayıt altında olduğunu BonusFlaş ekranında bir arada görebiliyor.

Müşteriler, yine Türkiye'de bir ilk olarak, dilediği kartını uygulama üzerinden ödemeye açıp kapatabiliyor ve bu sayede tüm kartlarını kontrol ederek beklenmedik harcamaların önüne geçebiliyor.

BonusFlaş'ın yeni özelliği ayrıca, kredi kartı yenilemelerinde ve değişikliklerinde müşterileri bilgilendirerek, mevcut ödeme talimatlarında güncelleme yapılması konusunda haberdar ediyor. Böylece tüketicilere almakta oldukları hizmetlerde kesinti olmaksızın daha fazla kontrol sahibi oldukları bir kullanıcı deneyimi sağlanmış oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kredi kartlarını, küresel çapta hizmet veren Spotify, Linkedin, AliExpress, Playstation gibi dijital eğlence, sosyal ya da e-ticaret platformlarında kullanan milyonlarca müşteri bulunuyor. Bu platformların sayısı da her geçen gün arttığından, ödeme yapılan üyelikleri düzenli takip edebilmek bir ihtiyaç haline geldi. Garanti BBVA olarak kredi kartı sahiplerinin alışverişleri ve kart bilgileriyle ilgili her zaman şeffaf olmayı, harcamalarının kontrolünü kolay bir şekilde yapabilmelerini fazlasıyla önemsiyoruz.

Önceliğimiz attığımız her adımın, her yeni uygulama veya ürünün müşterilerimizin finansal sağlığına hizmet etmesi, katkı sağlaması. Bu kapsamda, Mastercard ortaklığında Türkiye'de ilk olan bu hizmeti BonusFlaş ile müşterilerimize sunuyoruz. Bundan böyle Garanti BBVA Mastercard kredi kartı sahipleri, sayısı 1.100'ü aşkın ve her geçen gün artan küresel platformlardan hangilerinde kartlarını kayıt ettiklerini BonusFlaş üzerinden tek ekranda görebilecek, ödemelerini tek tıkla durdurup tekrar başlatabilecek veya kartlarına kayıtlı ödeme talimatlarını iptal edebilecekler."

Mastercard Genel Müdürü Yiğit Çağlayan ise "Türkiye'de kart sahiplerinin, üyeliklerinin bulunduğu ve kartlarını kaydettikleri yurt dışı aboneliklerin kontrolüne ve artırılmış güvenlik önlemlerine erişimi olmasını çok önemsediklerini belirterek, "Netflix ile diğer büyük markaların da eklenmesi ve yeni anlaşmalarla birlikte firma sayısını her geçen gün arttırarak kart sahiplerimizin yurt dışı ödemelerini daha kolay yönetebilmelerine yardımcı olacağız. Ülkemizde hızla genişleyen dijital ekosistemde, Mastercard Maskeleme Teknolojisini ilk kez Garanti BBVA müşterilerine sunuyoruz. Bu hizmet gelecekte daha da yaygınlaşacak olan 'kart kullanımında bireysel kontrol' trendinin önemli bir adımı. Garanti BBVA ile iş birliğimizden mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kredi Kartı, Mastercard, Türkiye, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Garanti BBVA'dan Mastercard logolu kredi kartlarını 'BonusFlaş' üzerinden kontrol imkanı - Son Dakika


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