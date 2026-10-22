Garanti BBVA Kripto 500 bin müşteriye ulaştı - Son Dakika
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Garanti BBVA Kripto 500 bin müşteriye ulaştı

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Garanti BBVA Kripto 500 bin müşteriye ulaştı
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Garanti BBVA Kripto, bankacılık standartlarında sunduğu altyapısı, kullanıcı deneyimini sürekli geliştiren yenilikleri ve yatırım süreçlerini kolaylaştıran çözümleriyle 500 bin müşteriye ulaştı. Garanti BBVA Kripto’nun hayata geçirdiği yenilikler ve geliştirmeler, bu büyümenin önemli yapı taşları oldu.

Garanti BBVA Kripto, 500 bin müşteri sayısına ulaştı. 2023 yılından beri kullanıcı ihtiyaçlarını odağına alan ürün geliştirme yaklaşımıyla büyümesini sürdüren Garanti BBVA Kripto, Garanti BBVA teknolojisiyle geliştirilen altyapısı ve kullanıcı deneyimini kripto varlık dünyasına taşıyan çözümleriyle sektördeki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kullanıcı deneyimini sürekli geliştiren bir platform

Garanti BBVA Kripto, son dönemde hayata geçirdiği yeniliklerle yatırım süreçlerini daha kolay, hızlı ve kapsamlı hale getirdi. Yenilenen mobil uygulamasıyla sade bir kullanıcı deneyimi sunarken; limit emir, kâr-zarar takibi, fiyat alarmı, favori coin listeleri ve gelişmiş grafik ekranları gibi birçok özelliği kullanıcılarıyla buluşturdu. Platformda hem Türk lirası hem de Amerikan doları paritelerinde işlem yapılabilmesiyle yatırımcılara daha geniş işlem imkânı sunulurken yeni özellikler arasında dikkat çeken “guest log-in” ile kullanıcılar uygulamayı log-in olmadan da deneyimlemeye başladılar.

Kripto yatırımcılarını bankacılık deneyimiyle buluşturdu

Garanti BBVA Kripto'nun büyümesinde öne çıkan adımlardan biri de Garanti BBVA Mobil entegrasyonu oldu. Kullanıcılar kripto varlıklarını hisse senedi, yatırım fonu ve diğer finansal varlıklarıyla birlikte tek ekrandan görüntüleyebiliyor; portföylerini bütüncül şekilde takip edebiliyor. Böylece kripto yatırımları günlük bankacılık deneyiminin doğal bir parçası haline geliyor.

“Odağımızı teknolojiye, güvenliğe ve kullanıcı deneyimine yönelttik”

Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Onur Güven, "Kripto varlık alanında büyümenin, kullanıcıların platforma duyduğu güvenle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle en başından itibaren odağımızı teknolojiye, güvenliğe ve kullanıcı deneyimine yönelttik. Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını merkeze alarak yatırım deneyimini daha kolay, daha erişilebilir ve daha bütüncül hale getirecek çözümler geliştirdik. 500 bin müşteriye ulaşmış olmak, doğru yönde ilerlediğimizi bizlere bir kez daha gösterdi. Önümüzdeki dönemde de yatırımcıların beklentilerini yakından izleyerek ürün ve hizmetlerimizi geliştirmeye, kripto varlık ekosistemine değer yaratan yenilikçi bir platform olmaya devam edeceğiz." dedi.

Farklı yatırım ihtiyaçlarına yönelik yeni çözümler

Garanti BBVA Kripto, kullanıcılarının farklı yatırım alışkanlıklarına yönelik yeni hizmetler geliştirmeyi de sürdürdü. Yüksek hacimli kripto varlık alım satımı yapmayı tercih eden yatırımcıları için OTC (Over-the-Counter/tezgâh üstü işlem) platformunu devreye alırken, piyasa yapıcı gerçekleşen TRY limit emirlerde komisyonu sıfırlayarak kullanıcılarına daha avantajlı işlem imkânı sağladı.

Türkiye’nin en yüksek sermayeli kripto varlık alım satım platformu

Garanti BBVA Kripto, 5.788.000.000 TL’ye ulaşan ödenmiş sermayesiyle Türkiye kripto varlık ekosistemindeki güçlü konumunu destekleyen önemli bir adım attı. Güçlü sermaye yapısı, şirketin sürdürülebilir büyüme hedeflerinin somut göstergeleri arasında yer alıyor. *

* Bu içerikte yer alan bilgiler 14.07.2026 tarihi itibarıyla geçerli olup sonradan değişiklik gösterebilir. Güncel bilgiler için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ni takip edebilirsiniz.

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